$!Fuerte oleaje debilita del Malecón de Mazatlán, y provoca socavón

MAZATLÁN._ El fuerte oleaje sostenido a lo largo del tiempo debilitó la infraestructura del malecón, lo que provocó el colapso del terreno en el tramo frente a Avenida de los Deportes y Río Elota, generando un socavón en la zona, por lo que se activaron acciones de atención emergente, además del aviso correspondiente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, encargada por ministerio de ley de las zonas costeras del país.

El equipo de Obras Públicas realizará los trabajos de rehabilitación; sin embargo, las labores iniciarán una vez que baje la marea, debido a que se prevé la continuidad de oleaje elevado.