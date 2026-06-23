$!Fuerte oleaje debilita del Malecón de Mazatlán, y provoca socavón

MAZATLÁN._ El fuerte oleaje sostenido a lo largo del tiempo debilitó la infraestructura del malecón, lo que provocó el colapso del terreno en el tramo frente a Avenida de los Deportes y Río Elota, generando un socavón en la zona, por lo que se activaron acciones de atención emergente, además del aviso correspondiente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, encargada por ministerio de ley de las zonas costeras del país.
El equipo de Obras Públicas realizará los trabajos de rehabilitación; sin embargo, las labores iniciarán una vez que baje la marea, debido a que se prevé la continuidad de oleaje elevado.
De forma coordinada, participan en la atención del incidente personal de Obras Públicas, Protección Civil, Policía Acuática y Seguridad Pública, quienes mantienen vigilancia permanente en el área para resguardar la seguridad de la población y dar seguimiento a la evolución de las condiciones del mar.
Asimismo, las autoridades exhortan a la ciudadanía a evitar acercarse a la zona afectada, mantenerse informada a través de canales oficiales y atender las recomendaciones preventivas mientras continúan las labores de evaluación y reparación.