$!Fuerte oleaje debilita el malecón de Mazatlán y provoca socavón

MAZATLÁN._ El fuerte oleaje sostenido a lo largo del tiempo debilitó la infraestructura del malecón, lo que provocó el colapso de alrededor de 12 metros del terreno en el tramo frente a Avenida de los Deportes y Río Elota, generando un socavón en la zona y el cierre de la zona.
Este socavón activó acciones de atención emergente, además del aviso correspondiente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, encargada por ministerio de ley de las zonas costeras del País.
La zona afectada del malecón permanece cerrada al paso peatonal y acordonada con malla color naranja. El fuerte oleaje sigue pegando a la zona del malecón. En el lugar hay un par de bancas.
Se recomienda evitar cruzar por la zona o hacerlo con extremo cuidado por la ciclovía para evitar algún accidente.
A través de un comunicado, el Gobierno municipal informó que el equipo de Obras Públicas realizará los trabajos de rehabilitación; sin embargo, las labores iniciarán una vez que baje la marea, debido a que se prevé la continuidad de oleaje elevado.
De forma coordinada, participan en la atención del incidente personal de Obras Públicas, Protección Civil, Policía Acuática y Seguridad Pública, quienes mantienen vigilancia permanente en el área para resguardar la seguridad de la población y dar seguimiento a la evolución de las condiciones del mar.
Asimismo, las autoridades exhortan a la ciudadanía a evitar acercarse a la zona afectada, mantenerse informada a través de canales oficiales y atender las recomendaciones preventivas mientras continúan las labores de evaluación y reparación.