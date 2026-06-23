$!Fuerte oleaje debilita el malecón de Mazatlán y provoca socavón

MAZATLÁN._ El fuerte oleaje sostenido a lo largo del tiempo debilitó la infraestructura del malecón, lo que provocó el colapso de alrededor de 12 metros del terreno en el tramo frente a Avenida de los Deportes y Río Elota, generando un socavón en la zona y el cierre de la zona.

Este socavón activó acciones de atención emergente, además del aviso correspondiente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, encargada por ministerio de ley de las zonas costeras del País.

La zona afectada del malecón permanece cerrada al paso peatonal y acordonada con malla color naranja. El fuerte oleaje sigue pegando a la zona del malecón. En el lugar hay un par de bancas.

Se recomienda evitar cruzar por la zona o hacerlo con extremo cuidado por la ciclovía para evitar algún accidente.

A través de un comunicado, el Gobierno municipal informó que el equipo de Obras Públicas realizará los trabajos de rehabilitación; sin embargo, las labores iniciarán una vez que baje la marea, debido a que se prevé la continuidad de oleaje elevado.