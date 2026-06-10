Fuerte oleaje en Mazatlán cubre la playa de Olas Altas y la alberca de la Carpa Olivera

MAZATLÁN._ La playa de Olas Altas fue cubierta por el mar de fondo este miércoles y se restringuió el paso a la alberca pública de la Carpa Olivera.

En un recorrido de Noroeste por la zona, se observó cómo el fuerte oleaje se estrellaba contra la zona de rocas de la playa de Olas Altas.

Las olas cubrían también la zona de arena, por lo que fueron colocados banderines rojos.

Varias personas se sentaron sobre el malecón a observar el mar, mientras que otros disfrutaban de que les cayera el agua que chocaba contra las rocas.

La zona de la alberca pública de la Carpa Olivera quedó cubiera por el intenso oleaje.

Hasta este miércoles seguía la presencia del mar de fondo en las costas de Mazatlán.