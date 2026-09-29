$!Fuerte oleaje provoca hundimiento en Olas Altas; PC cierra paso peatonal sobre malecón

MAZATLÁN._ El fuerte oleaje provocó hundimiento de pavimento en la zona de Olas Altas, debido a los efectos del huracán Polo, la mañana de este martes.

"Polo" tocó impactó en la península de Baja California Sur y ya cruza el Golfo de California rumbo a Sonora, con afectación en el norte de Sinaloa.

A través de un comunicado, la Coordinación Municipal de Protección Civil informó que delimitó de manera preventiva el paso peatonal en la zona baja del Malecón, a la altura de Olas Altas, luego de detectar reblandecimiento y afectaciones en el área rocosa provocadas por el oleaje de los últimos días.