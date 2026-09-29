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Prevención

Fuerte oleaje provoca hundimiento en Olas Altas; PC cierra paso peatonal sobre malecón

La medida preventiva busca evitar riesgos ante posibles afectaciones en el pavimento por el oleaje registrado en los últimos días
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
29/09/2026 12:24
29/09/2026 12:24

MAZATLÁN._ El fuerte oleaje provocó hundimiento de pavimento en la zona de Olas Altas, debido a los efectos del huracán Polo, la mañana de este martes.

"Polo" tocó impactó en la península de Baja California Sur y ya cruza el Golfo de California rumbo a Sonora, con afectación en el norte de Sinaloa.

A través de un comunicado, la Coordinación Municipal de Protección Civil informó que delimitó de manera preventiva el paso peatonal en la zona baja del Malecón, a la altura de Olas Altas, luego de detectar reblandecimiento y afectaciones en el área rocosa provocadas por el oleaje de los últimos días.

$!Fuerte oleaje provoca hundimiento en Olas Altas; PC cierra paso peatonal sobre malecón

Personal de la dependencia realizó una inspección en el sitio y determinó mantener el área acordonada ante la posibilidad de que el deterioro avance y llegue a comprometer parte del pavimento.

La zona permanecerá delimitada mientras se realizan las valoraciones correspondientes y se coordinan con las instancias municipales competentes las acciones necesarias para atender las condiciones detectadas y prevenir mayores afectaciones.

Protección Civil exhortó a peatones y visitantes a respetar el acordonamiento, evitar el paso por el área delimitada y atender las indicaciones del personal que se encuentra en el lugar.

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