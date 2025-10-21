$!Fuerte operativo rodea El Encanto previo al duelo entre Mazatlán FC y Santos

Asimismo, se contó con la presencia de ambulancias y unidades de Bomberos y Protección Civil, listas para atender cualquier eventualidad médica o de emergencia que pudiera registrarse durante el cotejo.

MAZATLÁN._ Patrullas de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil y de la Guardia Nacional se estacionaron en distintos puntos del recinto deportivo, mientras que otras unidades realizaron recorridos de supervisión tanto dentro como fuera del estadio.

En el exterior del estadio, elementos de Tránsito Municipal se encargaron de dirigir la circulación sobre la avenida Munich, a fin de evitar embotellamientos en la zona y facilitar el flujo vehicular hacia el fraccionamiento Pradera Dorada y áreas aledañas.

Este despliegue se enmarca dentro del reforzamiento de la seguridad pública anunciado recientemente por la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, quien informó que se fortalecería la vigilancia en puntos estratégicos del puerto.

Por su parte, Mazatlán FC dio a conocer ayer que en el operativo de seguridad del partido participarían más de 300 elementos pertenecientes a diferentes corporaciones y cuerpos de auxilio, con el fin de asegurar un evento ordenado y sin contratiempos.