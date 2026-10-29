Fuertes lluvias causas estragos en Mazatlán; reportan zonas colapsadas

MAZATLÁN._ Las fuertes lluvias que se registran la tarde de este jueves ocasionan estragos en la mayor parte de la ciudad.

Vecinos del fraccionamiento El Toreo reportan que la Avenida La Marina ya tiene tramos colapsados, por lo que llaman a evitar circular por la zona.

En el canal de la Avenida Santa Rosa, atrás de conocida tienda comercial, está a punto de rebasar su capacidad.

"Ya está lleno el canal, en unos minutos más se desborda", reportó Juan Antonio.

También el otro canal ubicado por la Avenida de las Torres, que cruza con Santa Rosa está desbordado.

El Arroyo Jabalines, a la altura del Fraccionamiento La Foresta, está a su nivel máximo, a punto de desbordar, por lo que los vecinos están al pendiente.

En el Infonavit Alarcón el canal pluvial ubicado en la Avenida de los Delfines, el nivel del agua subió a tope.

El crucero de la Avenida Internacional y Primera, en el Fraccionamiento Lomas de Juárez, a una cuadra de la Avenida Gabriel Leyva, está inundado, como siempre en cada lluvia.

Tras las lluvias la temperatura registra baja considerable en el municipio.



El caos vial

Tras las lluvias, el caos vial se apoderó de las calles y avenidas de Mazatlán.

Las avenidas Ejército Mexicano, Juan Carrasco, Insurgentes, Rafael Buelna, Bicentenario, Grijalva y Juan Pablo II, el paso vehicular es muy lento.

En las carreteras tanto al norte como al sur de Mazatlán el caos provoca avance vehicular lento y largas filas de unidades.