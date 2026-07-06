Fuerzas federales mantienen recorridos constantes en la zona rural de Mazatlán: Ríos Pérez

Son constantes los recorridos que realizan Fuerzas Federales en la zona rural norte y sur de Mazatlán y la colindancia con La Noria, El Quelite y El Recodo, dieron a conocer autoridades municipales tras el enfrentamiento entre elementos de la Semar contra civiles armados el viernes en inmediaciones de El Recodo, que dejó un marino muerto y tres heridos.

“En ese caso es el personal de la Marina, ellos son los que llevan, ellos solo nos hablaron de la persona que falleció y están ellos con todo el procedimiento establecido, también se nos hablaba de algunos reportes que llegaron de la zona norte, pero ya fueron a analizar toda la zona y eran reportes sin novedad, ese en particular es un caso que la Marina lo lleva pues ahorita también andan muy sentidos por el fallecimiento del compañero que ellos tienen ahí”, dijo el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Moisés Pérez Ríos.

Agregó que el capitán de la Secretaría de Marina Armada de México que acudió este lunes a la reunión de la Mesa Regional de Seguridad y Construcción de Paz en las instalaciones del Centro de Comunicación, Cómputo y Comando del Gobierno del Estado, C 4, no informó más detalles por los procedimientos que ellos mismos establecen y es lo mismo en el caso que ocurrió el sábado en el municipio del Rosario.

“Ellos solamente nos hicieron el comentario de la persona que falleció de parte de ellos, (no si hubo o no civiles abatidos)”, continuó Ríos Pérez, uno de los funcionarios municipales que acompañó este día a la Alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala, a dicha reunión.

El Coordinador Municipal de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado, agregó que será la Fiscalía correspondiente quien dará los pormenores de lo que pasó en el caso de las inmediaciones de El Recodo y del municipio del Rosario.

“Es constante el recorrido de fuerzas federales y de la Fuerza de Tarea Institucional donde hacen recorridos permanentes tanto en la zona norte, la zona sur del municipio y lo quees las colindancias con La Noria, El Quelite, El Recodo es permanente el recorrido que ellos hacen, obviamente eso abona para la tranquilidad y que la ciudadanía pueda ir a disfrutar de nuestra zona rural”, recalcó Osuna Tirado tras salir de la Mesa Regional en mención en la que participan mandos y funcionarios de instituciones de los tres niveles de Gobierno.