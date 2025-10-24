$!Fuerzas policiales supervisan la seguridad en El Encanto durante el Mazatlán vs. América

MAZATLÁN._ En un duelo que generó expectación por la visita del Club América, la directiva del Mazatlán FC reforzó la seguridad en el estadio El Encanto este viernes con la participación de más de 500 elementos policiales y de vigilancia para garantizar el bienestar de los asistentes.

El operativo de seguridad arrancó desde temprano con apoyo de cuerpos de emergencia como Protección Civil, ambulancia de Bomberos, policías de Seguridad Pública y elementos de la Guardia Nacional, que vigilaban las inmediaciones con algunos rondines tanto dentro como fuera del estadio.

Fueron policías municipales los encargados de llevar a cabo el primer chequeo y revisiones a las personas que ingresaban al estadio, especialmente a la afición que arribó en masa en distintos autobuses. En tanto, la seguridad del estadio revisaba el FanID.