$!Fuerzas policiales supervisan la seguridad en El Encanto durante el Mazatlán vs. América

MAZATLÁN._ En un duelo que generó expectación por la visita del Club América, la directiva del Mazatlán FC reforzó la seguridad en el estadio El Encanto este viernes con la participación de más de 500 elementos policiales y de vigilancia para garantizar el bienestar de los asistentes.
El operativo de seguridad arrancó desde temprano con apoyo de cuerpos de emergencia como Protección Civil, ambulancia de Bomberos, policías de Seguridad Pública y elementos de la Guardia Nacional, que vigilaban las inmediaciones con algunos rondines tanto dentro como fuera del estadio.
Fueron policías municipales los encargados de llevar a cabo el primer chequeo y revisiones a las personas que ingresaban al estadio, especialmente a la afición que arribó en masa en distintos autobuses. En tanto, la seguridad del estadio revisaba el FanID.
Por su parte, Tránsito Municipal controló las acciones en la avenida Múnich para evitar el congestionamiento que se pudiera generar por le paso de cientos de automóviles.
Además, la corporación coordinó la llegada de los camiones de los equipos después de las 18:00 horas.
Dentro de El Encanto, la seguridad privada se mantuvo alerta para evitar riñas o algún incidente entre aficionados, al mismo tiempo que se controlaba el flujo de personas en los pasillos y la salida para evitar alborotos en la explanada.
Mazatlán FC reportó en días previos al partido que su operativo de seguridad contaría con un total de 550 elementos de vigilancia, así como con cinco ambulancias ubicadas en diferentes puntos del inmueble de Pradera Dorada.