Fuga de agua moviliza a Jumapam y deja sin servicio a vecinos de Lomas del Mar

MAZATLÁN._ Una fuga de agua potable ubicada en la calle Gaviotas, esquina con calle Cuervo, en el fraccionamiento Lomas del Mar, movilizó a personal de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán.

Este problema se registró la tarde de este jueves 18 de junio y, de acuerdo con vecinos, dejó sin agua a la zona.

Personal de Jumapam, apoyado con maquinaria pesada, acudió a realizar las reparaciones correspondientes.

Este punto está a metros de las calles del fraccionamiento Campo Bello, que presenta además graves problemas de drenaje.