Desde hace casi dos meses que inició la fuga del agua potable y filtraciones a los drenajes, las cuales provocaron que las alcantarillas tuvieran rebosamientos; además de llenar de humedad las banquetas, cocheras y el pavimento de la zona.

La última vez que acudió personal de Jumapam fue a mediados de la semana, sin embargo no realizaron ningún trabajo en el lugar, dado que la maquinaria que necesitaban no llegó.

“Tenemos números de reporte, también a atención ciudadana se habló, esta área de María del Socorro le compete al cárcamo que está en Valles del Ejido y se fue hasta allá a hablar con la persona encargada, nada más que pues no estaba y atendió una señorita que estaba ahí y me dijo pues que no había ningún reporte, entonces le dije: ‘pues cómo, si hay varios reportes, señorita’, a lo mejor no se están coordinando bien”, precisó Celina Tirado, vecina del lugar.

Los colonos reclamaron que sus recibos llegan puntuales y si no se pagan el personal de Jumapam realiza el corte de inmediato, por el contrario el problema de la fuga de agua potable en casi dos meses no ha sido resuelto y el agua limpia se sigue desperdiciando, mayormente en las mañanas, que con la presión el brote del líquido aumenta.

“Aparte de que el drenaje pues ya está colapsado y el problema de salud, cuando dejan de pagar el agua por un día, ahí están cortando el agua y aquí están tirando miles de litros de agua y no viene nada a corregir”, mencionó Julián.