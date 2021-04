$!Fuga de aguas negras, ‘dolor de cabeza’ en Pradera Dorada I, en Mazatlán

“Tenemos 13 años con ese mismo problema, los de la Jumapam vienen, la destapan en la mañana y para la tarde ya se encuentra otra vez igual, vienen le echan un polvo blanco y según ya están metiendo tubería nueva, pero nomas vienen y no se ve avance, ni ruido hacen, a ellos no les apura”, comentó una vecina afectada por la descarga de aguas negras.

“Ahorita está tirando exagerado, así está desde hace 15 días, los mismos que no he estado en mi casa, me voy con un familiar, por el apeste aquí no se puede estar, ni cerrando puertas y ventanas se soporta, huele horrible oiga”, comentó otra vecina.