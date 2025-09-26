$!Fuga de drenaje afecta acceso a comunidades cercanas al penal de Mazatlán

MAZATLÁN._ Falta de atención por parte de las autoridades, ante una fuga de aguas negras, denunciaron habitantes del área aledaña al Centro Penitenciario El Castillo en Mazatlán, la cual aseguran lleva más de cinco meses sin resolver. Es la calle de principal acceso a este recinto la que se encuentra en condiciones críticas a causa del desbordamiento de aguas residuales, generando inconformidad entre vecinos y habitantes de comunidades cercanas, quienes acusan de omisión a las autoridades correspondientes. De acuerdo con los reportes ciudadanos, la fuga de drenaje tiene más de cinco meses sin recibir atención, lo que ha provocado que el líquido contaminado se extienda a lo largo de esta vialidad.

Los afectados señalan que la falta de pavimentación en esta vía agrava el problema, ya que el drenaje colapsado provoca encharcamientos que se mezclan con lodo, dificultando el tránsito de vehículos y peatones. Además, durante las temporadas de lluvia, la situación se intensifica, ya que el agua corre libremente y se acumula en charcos contaminados incrementando el riesgo sanitario que ya representa. Entre los afectados por esta situación no solamente se encuentran quienes visitan el centro penitenciario, sino también los residentes de comunidades como El Zapote y Habalito del Tubo, para quienes esta vía es el su principal acceso.