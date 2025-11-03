$!Fuga de drenaje en andador Carlos McGregor continúa generando molestias entre vecinos del Jabalíes

Tras casi tres meses de constantes fugas de aguas negras y una nula intervención de las autoridades, vecinos del andador Carlos McGregor, en el Infonavit Jabalíes, siguen padeciendo por la contaminación y malos olores afuera de sus hogares, mientras su descontento aumenta.
El derrame, que proviene de un desperfecto en la red de drenaje, provoca grandes encharcamientos de agua contaminada que corren a lo largo del andador y se extienden también por el andador Carlos Bonilla y la calle Pablo Macías, hasta finalmente llegar a la avenida Santa Rosa.
La situación ha provocado un severo foco de infección, pues los charcos permanecen a un costado de las banquetas, generando malos olores y atrayendo mosquitos y alimañas, lo que afecta directamente a quienes viven y transitan por la zona todos los días.
Vecinos señalaron estar cansados de vivir entre la pestilencia y la insalubridad, pues a pesar de haber reportado el problema en varias ocasiones, no han recibido la atención necesaria por parte de Jumapam.
Incluso les ha indicado que la reparación ya corresponde a Obras Públicas, y no a la paramunicipal, dejando el problema en la incertidumbre.
“Tenemos tres meses con drenaje tapado. Hemos ido a la Jumapam y nos dicen que le pertenece a Obras Públicas del Municipio, que por eso ellos no pueden arreglar y no están autorizados para hacer este tipo de servicio ya. Entonces, que según van a crear un presupuesto para arreglar todo, pero no arreglan ni un par, menos todo el Jabalíes”, comentó un vecino inconforme.
”Nada queda listo. Vas a y te dan atole con el dedo. Que venga el Gerente (de Jumapam) aquí y que trague la suciedad con uno aquí mismo para que vea. Ya no se puede ni comer, son dolores en la garganta, en el estómago por lo mismo. Hay una persona que tiene cáncer aquí en el andador y se lo llevaron de su casa a otro lado porque no aguantó”, añadió.
Además de la fuga, los habitantes denunciaron la falta de mantenimiento en el Parque Infantil del andador Carlos McGregor, donde el pasto no ha sido podado desde el año pasado.
La humedad generada por las lluvias ha deteriorado aún más el área recreativa, afectando un espacio que debería ser seguro y apto para los niños del sector.
Así pues, los colonos hacen un llamado a las autoridades correspondientes para que atiendan con urgencia la fuga de drenaje y realicen labores de limpieza y rehabilitación en el Infonavit Jabalíes para garantizar condiciones dignas de convivencia en el lugar.