$!Fuga de drenaje en andador Carlos McGregor continúa generando molestias entre vecinos del Jabalíes

Tras casi tres meses de constantes fugas de aguas negras y una nula intervención de las autoridades, vecinos del andador Carlos McGregor, en el Infonavit Jabalíes, siguen padeciendo por la contaminación y malos olores afuera de sus hogares, mientras su descontento aumenta. El derrame, que proviene de un desperfecto en la red de drenaje, provoca grandes encharcamientos de agua contaminada que corren a lo largo del andador y se extienden también por el andador Carlos Bonilla y la calle Pablo Macías, hasta finalmente llegar a la avenida Santa Rosa.





La situación ha provocado un severo foco de infección, pues los charcos permanecen a un costado de las banquetas, generando malos olores y atrayendo mosquitos y alimañas, lo que afecta directamente a quienes viven y transitan por la zona todos los días. Vecinos señalaron estar cansados de vivir entre la pestilencia y la insalubridad, pues a pesar de haber reportado el problema en varias ocasiones, no han recibido la atención necesaria por parte de Jumapam. Incluso les ha indicado que la reparación ya corresponde a Obras Públicas, y no a la paramunicipal, dejando el problema en la incertidumbre.



