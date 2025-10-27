$!Fugas de agua potable invaden varias zonas de Mazatlán

MAZATLÁN._ Sumado a los múltiples reportes de fugas de aguas negras en la ciudad últimamente, se suman también los escapes de agua potable que invaden calles y avenidas del puerto. Tal es el caso de dos derramamientos ubicados en la colonia Tellerías e Infonavit Del Valle, los cuales tienen meses sin recibir atención.

Vecinos de la calle Valle de Mezquital en Del Valle, denuncian el derrame de agua directamente desde una grieta en la banqueta, por donde sale una gran cantidad que se esparcirse por toda la calle hasta llegar al canal ubicada en avenida Las Torres. Ahí el caudal se une con el líquido sucia de las alcantarilla.

Entre largos charcos y poco espacio para cruzar de una calle a otra, el problema tiene afectando a los colonos desde hace más de cuatro meses. Esto pese a que señalan se hicieron ya varios reportes a Jumapam, quienes hasta ahora no visitado la zona para dar una solución.