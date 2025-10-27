$!Fugas de agua potable invaden varias zonas de Mazatlán

MAZATLÁN._ Sumado a los múltiples reportes de fugas de aguas negras en la ciudad últimamente, se suman también los escapes de agua potable que invaden calles y avenidas del puerto. Tal es el caso de dos derramamientos ubicados en la colonia Tellerías e Infonavit Del Valle, los cuales tienen meses sin recibir atención.
Vecinos de la calle Valle de Mezquital en Del Valle, denuncian el derrame de agua directamente desde una grieta en la banqueta, por donde sale una gran cantidad que se esparcirse por toda la calle hasta llegar al canal ubicada en avenida Las Torres. Ahí el caudal se une con el líquido sucia de las alcantarilla.
Entre largos charcos y poco espacio para cruzar de una calle a otra, el problema tiene afectando a los colonos desde hace más de cuatro meses. Esto pese a que señalan se hicieron ya varios reportes a Jumapam, quienes hasta ahora no visitado la zona para dar una solución.
Otro lugar del puerto donde también se presenta un constante derrame de agua potable y encharcamientos, es la calle Ramón López Alvarado de la colonia Tellería, justo a un lado de la Fiscalía General, donde una extensa grieta con lama expulsa el líquido vital por la vialidad.
Este desperdicio de grandes cantidades del líquido vital corre hacia la avenida Cruz Lizárraga y se va directo a una rendija de alcantarilla, la cual hasta ahora no se ha rebosado; sin embargo, sí está generando charcos en una de las vialidades que más sufre de encharcamientos en la ciudad.
Locatarios de la zona comentaron que esta fuga de agua en la grieta se deriva de unos departamentos que se encuentran a un costado, los cuales al llenar la bomba hacen que se sature el agua y bote en la calle Ramón López. Añaden que está situación sucede todos los días, incluso aunque no llueva.
Aunque las fugas no correspondes a aguas negras, los residentes porteños consideran que el problema debe atenderse con urgencia, pues representa un importante desperdicio de agua potable, además de causar deterioro en el pavimento y mal estado en la vialidad.