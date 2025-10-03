$!Fugas de drenaje inundan tramo de la avenida Santa Rosa, en Mazatlán

Un problema de contaminación y malos olores enfrentan los vecinos de las colonias Valle Dorado, Del Valle y Jaripillo tras el derramamiento de aguas negras en al menos cuatro alcantarillas ubicadas en la avenida Santa Rosa, las cuales han llenado de grandes charcos a todo el lugar. Según reportes de los residentes, este problema de fuga de drenaje tiene más de tres meses afectando su modo de vida, pues el mal olor y los insectos que se asientan en las lagunillas de suciedad, no les permiten hacer sus vidas con normalidad pese a que ya se han hecho varios reportes.





Una de las alcantarillas con fuga se encuentra en la esquina de avenida de las Torres; otra sobre un camellón de Santa Rosa a la altura de calle Valle del Mezquital; otra a un costado de esa sobre la vialidad que viene de Libramiento 2, y una más en la calle Ensenada de la colonia Jaripillo, la cual es la que hace que corra el agua por la toda la Santa Rosa. Tras un recorrido de Noroeste este viernes, se pudo ver como algunos carros pasan a toda velocidad por esa tramo de la avenida Santa Rosa, levantando gran cantidad de agua hacia los lados y provocando que sea muy difícil para los peatones cruzar la calle. En tanto, otros conductores sí disminuyen su velocidad para no ensuciar su vehículos.







Asimismo, sobre la glorieta de Santa Rosa, justo detrás de una tienda de autoservicio, también se pueden ver huellas del gran encharcamiento provocado por el derramamiento de aguas negras, mismo que en ocasiones choca con el canal de las Torres y puede poner en riesgo a los vecinos de la zona por posibles inundaciones en sus viviendas.



