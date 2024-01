MAZATLÁN._ El Alcalde de Mazatlán, Édgar Augusto González Zataráin, junto con su familia, informó que se fue el fin de año a una boda a Honolulu, Hawaii, donde había muchos mazatlecos y culiacaneses, pero aseguró que no lo hizo a escondidas, se fue con recursos propios y en días de asueto.

Y es que hay que recordar que al ex Alcalde Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres le apasionaba salir de vacaciones y no solo en el País, sino que viajaba hasta Europa.

”Fuimos a una boda en familia, mi esposa y yo y mi hija a cubrir, que fue más el traqueteo (ajetreo) de ir y venir que la estancia allá, a Hawaii, a Honolulu, y cubrimos el tema de la boda y nos regresamos”, agregó González Zataráin en atención a personal de medios de comunicación la mañana de este martes 2 de enero.

”Digo el traqueteo lleva más de, prácticamente me aventé más de 24 horas regreso y como otras 24 horas en el trayecto y estar ahí unas cuantas horas en este lugar, no alcancé a conocerlo, lástima, digo porque no iba de vacaciones, no iba a descansar, también es más cansado por el tema del tráfico aéreo que tienes que hacer un montón de escalas, que tienes que hacer un montón de movimientos, es un tema de que cubrimos ese compromiso, había mazatlecos por cierto ahí en ese evento, en esa boda, mazatlecos y culichis de una persona muy conocida y querida además, entonces cubrimos eso, fui a eso”.

Reiteró que ojalá y hubieran sido vacaciones porque sí las ocupa, pues lleva dos años sin tomar vacaciones.

”Ojalá y hubieran sido vacaciones, digo porque sí las ocupamos, hemos trabajado bastante, yo tengo dos años sin parar, un año en la Secretaría del Ayuntamiento y un año como Alcalde que no hemos parado, que hasta la mayoría de los domingos trabajamos, sí de vez en cuando hay un domingo que descansamos, pero ha sido muy pensado el ritmo y ojalá hubiera ido oportunidad de irme de vacaciones”, continuó.

González Zataráin informó que como encargada del Gobierno de Mazatlán se quedó la Secretaria del Ayuntamiento, además estuvieron todos los demás funcionarios y fue en días de asueto que fue el sábado, domingo y lunes que no se trabaja.

”Yo regresé anoche (noche del 1 de enero) son tres días, yo no veo problema el que un fin de semana, incluso si no hubiese ido a ese lugar a una boda hubiera ido a Culiacán o a Guasave, pues es lo mismo, es un fin de semana, no son vacaciones, aclaro, porque ahí hicieron el amarillismo de vacaciones, yo lo hubiera yo declarado: me voy a tomar vacaciones una semana, lo hubiera dicho anticipadamente, pero como no era mi propósito tomarme vacaciones, tomarme descanso porque hay mucho trabajo que hacer y tampoco se paraliza la ciudad porque no estés el sábado o el domingo en la ciudad”, subrayó.

”No se va paralizar, no va pasar nada, para eso están todos los directores, que por cierto fue parte de lo que no me dejó descansar que estaba todo el día por el teléfono con todos, con Servicios Públicos, con Obras Públicas, con el tema de Eloy (Ruiz, Coordinador Municipal de Protección Civil), con el Secretario del Ayuntamiento, con todo mundo, con la Jumapam, el tema este, el ‘cuatro’ que le pusieron ahí al gerente”.

También precisó que la ley dice que cuando se ocupan más de 10 días fuera de la oficina de la Alcaldía se le tiene que pedir permiso al Cabildo, pero en su caso aunque hubieran sido 5 días hubiera pedido permiso, sobre todo hábiles, pues no se pierde y ha tenido invitaciones con todo pagado a Alemania y ha tenido invitaciones a diferentes ciudades de Estados Unidos y no ha ido, lo mismo a invitaciones de trabajo a Canadá y no ha ido.

”Un viaje, hay que diferenciar, inventarse un viaje de trabajo como se hacía en el pasado, porque lo hicieron varios alcaldes, como se hacía en el pasado para irse de paseo no es correcto, eso es repudiable y yo también lo repudio y lo he señalado y lo señalo, pero que tú lo hagas con tu propio recurso, que tú cubras tu gasto si vas a ir a cumplir un compromiso de una boda, de lo que tengas que hacer, pues es tu asunto, es tu dinero”, expresó el Presidente Municipal.

”Yo llegué allá el viernes en la noche, sábado, domingo y el lunes me regresé, ...no se vale usar el recurso público para un viaje, yo nunca lo he hecho, nunca y menos justificar e inventarte un viaje de trabajo, eso es mentira, lo hubiera dicho voy a ir a un viaje de trabajo allá a ver ésto o lo otro y me hubieran pedido resultados ustedes, estoy obligado a eso, pero cuando lo haces en tu descanso, que te tomas el descanso de fin de semana pues ya es un asunto de lo que te cuesta a ti, que no le cuesta al erario”.

Reiteró que no está mal que haya ido a esa boda porque no se fue de escondidas.

”Ojo, no está mal porque no me ando escondiendo, no me fui de escondidas, ésto no hay que verlo con este morbo porque yo no fui a escondidas, se los dije a muchos, les dije me voy a ir, les dije a dónde me iba a ir, porque no es un tema de morbo, ...yo no me ando escondiendo, yo hasta cuando voy a Culiacán pongo en la agenda que voy a Culiacán cuando es de trabajo, si voy a la Ciudad de México, son muy poquitas las veces que he ido a gestiones y siempre trato de venirle el mismo día o al otro día, que tampoco me quedo a andar agarrando viajes que no me corresponde”,, continuó, pero dijo no poder decir de quién fue la boda, tendría que pedirle permiso para ello.

”Nada más termino diciendo: no me fui escondido, yo dejé dicho a dónde iba aquí con mi personal, lo pagué con mi bolsa, fue a un compromiso no laboral, un compromiso de familia, particular, y obviamente en el periodo que se contemplan días de descanso, días de asueto”.