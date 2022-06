‘Fuimos criticados por aquellos 5 pesos que nos daban de diésel, aquí están, no se fueron para ningún lado’, asegura Leovi Carranza

El empresario José Eduvigildo Carranza Beltrán dijo que a pesar de las críticas que se le hicieron en su momento por recibir diésel marino subsidiado para su flota atunera, una de las más grandes de Latinoamérica, esos recursos se invirtieron bien.

“Abastecemos casi el 60 por ciento del mercado nacional, o sea, cumplimos, lo que hemos recibido, que fuimos en algún momento criticados por aquellos 5 pesos que nos daban de diésel, aquí están, no se fueron para ningún lado”, aseguró.

“Aquí están invertidos, bien invertidos en donde no había muelles, en donde no había dragado, en donde no teníamos un astillero, en donde ahora somos una escuela, los productores más importantes de atún en el País, y al mismo tiempo las gentes que son las mejores en el proceso en el País, en la distribución, en el cumplimiento”.

El empresario informó que da trabajo a 7 mil 260 personas en su empresa Pinsa.

“No me voy a echar nada de flores, somos un equipo completo, un equipo al que yo lo respeto, al que siempre estamos pendientes a que se diga que somos una Empresa Socialmente Responsable, hay que demostrarlo, hay que hacerlo, en los hechos están las verdades”, recalcó.

En su mensaje en el evento que se realizó en los muelles de Pescados Industrializados Sociedad Anónima, para celebrar los 60 años del Inapesca, manifestó que siempre defiende a México, lo que le deja una gran satisfacción.

Reiteró que esto no lo hace una sola persona, sino todos juntos, el gobierno, los científicos, la comunidad y eso es lo que se debe conservar.