Ante el llamado que se ha hecho a una movilización nacional en contra del proceso judicial que se realiza al ex Rector y funcionarios y ex funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, manifestó que lo que debe hacerse es que comprueben las corruptelas que se cometen en esa institución educativa.

”Que comprueben las corruptelas, qué autonomía, el problema de ellos es que están acusados de corruptos y vaya que ya van varios procesos judiciales contra ellos, es un problema judicial por corrupción”, agregó Rocha Moya.

”Entonces yo no sé quién se anime a defender a corruptos, (no a la autonomía), la autonomía sabes qué, yo he luchado toda la vida, en el 81 (1981) luché y tengo un libro sobre el tema, La Lucha por la Autonomía, porque nos querían quitar las preparatorias, eso es la autonomía, pero la autonomía no es para realizar corruptelas”.

Recalcó que los que están acusados de corrupción lo que tienen que hacer es ir a demostrar que no es cierto y punto.

”Los que están acusados de corrupción lo que tienen que hacer es ir a demostrar que no es cierto, punto, no que hagan movilizaciones, no, que demuestren que no es cierto, ahí han estado saliendo unos reportajes a nivel nacional del tema, los estuve leyendo en Animal Político, muy amplios, muy detallados, pero que cada quien haga lo que cree”, continuó.

Entre los procesados se encuentran el ex Rector de la UAS, Jesús Madueña Molina y el actual Rector Roberpierre Lizárraga.

Rocha Moya también manifestó que hasta el momento la UAS no ha solicitado apoyo económico al Gobierno del Estado para el cierre del presente año como para pago de aguinaldos, pero se va a ver porque todo mundo lo hace, no solamente la UAS, sino los municipios, otras universidades.

”Todavía no los municipios, son muy ordenados los municipios, una de las cosas que tienen todos los municipios es que tienen ahorrado como nosotros en el Estado el aguinaldo y ya después vemos, hay ahí unos chipotitos, chipotes que se dan sobre todo en los aguinaldos de las juntas de agua potable, pero se resuelven”, continuó.

Con respecto a comentarios públicos del dirigente del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda, que acusa al Gobernador de calumnia por señalarlo de presuntas campañas de difamación contra el Gobierno estatal y algunos funcionarios estatales, Rocha Moya prefirió no hacer ningún comentario al respecto.

”Qué novedad, qué novedad”, dijo.