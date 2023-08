MAZATLÁN._ Los funcionarios públicos están obligados al respeto a los periodistas y defensores de derechos humanos, y de no cumplir con ello, pueden acarrear a México una responsabilidad internacional, advirtió Jhenny Judith Bernal Arellano.

”Recordarle a toda autoridad, a toda, que tenemos los servidores públicos un nivel de respeto de los derechos humanos de toda persona y en especial de defensores y de periodistas, que es una obligación constitucional e internacional”, enfatizó.

Este sábado, la directora del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa impartió en Mazatlán un curso de capacitación a integrantes de estos dos gremios en el municipio.

”Que no debemos de olvidar esa parte, estamos obligados, no es si queremos, es que estamos obligados al respeto a periodistas y defensores y que el no cumplir con esta obligación nos puede acarrear como País una responsabilidad internacional”, sostuvo.

Agregó que afortunadamente en Sinaloa hasta el momento se ha tenido buena recepción al momento de emitir oficios conminándole a autoridades a tratar con respeto al periodista o al defensor, o en casos en que autoridades bloquean el acceso a cuentas de redes sociales y se les solicita que lo reviertan.

”Entonces hasta ahora ha habido voluntad para que las cosas vayan bien y esperemos que las cosas sigan así”, reiteró Bernal Arellano.

“Es muy importante que el periodista y el defensor conozca sus derechos porque si no los conoce no los hace valer, no los exige y hasta permite que pasen por encima de ellos”.

La directora del Instituto para la Protección recalcó que mientras que en otras entidades del País el mayor número de agresiones las sufren personas defensoras de derechos humanos, en el caso de Sinaloa los que más las sufren son los periodistas.

”El mayor número de agresiones en Sinaloa lo sufren los periodistas, cosa que es muy diferente a nivel nacional, está a la inversa, a nivel nacional quienes mayormente sufren las agresiones son los defensores, pero en Sinaloa son los periodistas”, enfatizó.

“En un año de trabajo hemos emitido 214 medidas de protección, de las cuales beneficiamos a 60 personas, de esas 60 personas 29 son periodistas, 19 son defensores y 12 familiares de unos o de otros, entonces es más bajo el número de defensores en Sinaloa que de periodistas agredidos”.

Bernal Arellano manifestó que en el caso de Sinaloa las agresiones a personas defensoras de derechos humanos y las rastreadoras o personas que buscan a sus seres queridos desaparecidos son muy similares a las que sufre un periodista.

“Desde desacreditarlos en redes sociales, exponerlos, ridiculizarlos, amenazas, golpes, ese tipo de cuestiones, muy parecidas a lo que sufre un periodista”, explicó.

Agregó que en el tiempo que lleva el Instituto a su cargo afortunadamente no se ha registrado ningún asesinato en contra de personas defensoras de derechos humanos en la entidad, pero personal de este organismo autónomo estuvo en contacto con familiares de la activista rastreadora asesinada en La Cruz, Elota, y se le dio orientación jurídica con relación a su caso particular.