“Siendo pioneras en el estado, esta asociación surge de la necesidad de los padres que tenían hijos con síndrome de Down que no sabían qué hacer, cómo apoyar a sus hijos, estábamos en la ignorancia como suele ocurrir en otras partes del País”, contó.

La Fundación Down Mazatlán A.C. inició su labor en 1991 con el firme propósito de fomentar una cultura de inclusión a favor de las personas con síndrome de Down, brindando ayuda emocional e información a los nuevos padres, ofreciendo pláticas y talleres de concientización sobre derechos humanos, además de apoyo educativo a niños, jóvenes y adultos con esta condición de vida.

¿Qué es el síndrome Down?

El síndrome de Down es un conjunto de características producidas por un cromosoma extra; las personas con esta condición presentan 47 cromosomas, debiendo ser 46, lo que provoca una alteración en el desarrollo físico e intelectual.

En México, esta alteración genética es común, las estadísticas indican que de cada 600 bebés, uno nace con síndrome de Down.

Para corroborar si un bebe tiene el síndrome se realiza un cariotipo (estudio cromosómico), que para fines de estudio se divide en 3 formas:

Trisomía libre o regular: ocurre aproximadamente en un 97 por ciento.

Trisomía mosaica: se da aproximadamente en el 2 por ciento de los casos.

Trisomía por translocación: donde uno de cada 100 niños lo padece (este caso es por origen hereditario). Hasta hoy se desconocen las causas.

Características de las personas con síndrome de Down

Las personas que nacen con síndrome de Down tienen rasgos muy característicos ya sea físicos o médicas y a continuación se enlistan algunas de ellas, aunque cabe señalar que no todos los bebés las presentan en su totalidad.

Físicas

* Al nacer la mayoría de los bebés son pálidos con llanto débil, apáticos, con hipotonía muscular, lo que explica el retardo en el desarrollo motor.

* Discapacidad intelectual en el 99 por ciento generalmente moderada.

* Puente nasal aplanado.

* La hipotonía y la forma del paladar influyen para que la lengua tienda a salir.

* La piel puede tener aspecto de mármol.

* Es frecuente estrabismo y nistagmus.

* Mala posición dental.

* Voz gutural y grave.

* El pelo lacio, fino y sedoso.

* La cabeza generalmente es más pequeña.

* Un pliegue transversal marcado en las palmas de las manos.

Médicas

* Las cardiopatías se presentan aproximadamente en un 50 por ciento de los bebés (es importante hacer una valoración).

* Algunos son propensos a enfermedades respiratorias.

* Es frecuente alteraciones en la glándula tiroides, principalmente hipotiroidismo e hipertiroidismo (se recomienda hacer perfil tiroideo una vez al año).

* En un bajo porcentaje casos de leucemia.

* Pueden presentar problemas de audición.

* Actualmente el promedio de vida es hasta la edad adulta e incluso pueden llegar a la vejez.

* Algunas personas con síndrome de Down se casan. La mayoría de los hombres con síndrome de Down no pueden tener hijos. En caso de embarazo, una mujer con síndrome de Down tiene 1 de 2 posibilidades de concebir un hijo con síndrome de Down. La mayoría de los embarazos se pierden.