$!Fundación Foden llama a fortalecer la educación de la niñez y juventud en México

“Cada semana estamos alimentando cerca de 2 mil personitas de manera gratuita, cada semana acuden niños, padres, gente desempleada, adultos de la tercera edad, a recibir por lo menos tres veces a la semana, un plato de comida caliente”.

Guzmán rememoró el nacimiento de la Fundación Foden, una organización dedicada a mejorar las condiciones de educación de las zonas vulnerables.

“Salió un reportaje en el periódico Noroeste en el que venían las escuelas más marginadas de Mazatlán, y yo no me di cuenta, pero mi mamá me habló y me dijo: ‘oye hijo, tú que siempre andas queriendo ayudar, aquí está saliendo un listado de escuelas que están en condiciones precarias’. Y subí en ese momento a mi hijo y mi hija, que en ese momento tenían 12 y 8 años, y fuimos a una de estas escuelas, y cuando llegamos vimos un piso de tierra, con paredes de cartón, con un pizarrón que ya no podía rayar más, con sillas de plástico de la cervecería, y con mesabancos que no eran mesabancos, realmente una situación muy triste y muy dramática”, recordó Guzmán sobre el nacimiento de Foden.

“Le dije a mi hijo: ‘oye hijo, quiero ir al baño, búscame el baño’, y él se sale del techo de cartón y no había nada, más que un campo de sorgo, y llega y me dice: ‘oye papá, no hay baño’”.

En ese momento, surgió la idea de tener una participación social más profunda, y se decidió crear a la AC llamada Foden, explicó.

Desde entonces la fundación se ha fortalecido y ha logrado ser autosuficiente, pero falta mucho por hacer.

En este tiempo dijo haber descubierto que en Mazatlán hay casi 700 escuelas, y que todas necesitan ayuda, unas en menor o mayor cantidad, pues la Secretaría de Educación no tiene recursos suficientes para cubrirlas a todas.

“No podía creer cuando me enteré que hay casi 700 escuelas en Mazatlán, 677 aproximadamente, y sé que no podemos injerir en todas, pero poco a poco se puede ir ayudando”, explicó.