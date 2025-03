$!Fundación MAPA es una ayuda para tener salud mental

“Me levantaba con náuseas pensando que tendría un infarto. Cuando me hicieron un diagnóstico y me dieron la medicación y la terapia me dí cuenta lo importante que era ayudar a concientizar con esto a las demás personas”.

MAPA es un centro integral, que en sus inicios nace, a partir de un diagnóstico de depresión severa con ataques de ansiedad y pánico, cuando creía que era todo mental y que me llevaron a la lona. Hasta que busqué ayuda. Entonces me di cuenta de que hay mucha estigmatización a tratarse la salud mental para estar bien, afirmó Karen Johnson.

¿A quiénes atienden?

Hemos atendido a más de 6 mil personas porque también impactamos con pláticas en empresas que se dan cuenta que tienen focos rojos y después de eso se vienen a tratar de manera individual, afirmó.

¿El Covid 19 y violencia les ha incrementado casos?

A partir del Covid 19 vivimos una desocialización por estar aislados, detonándose efectos secundarios como la ansiedad y depresión ante tantas pérdidas de seres queridos. Fue algo muy fuerte incrementándose, estadísticamente ambos estados de ánimo. Pero también se creó conciencia en su salud física y salud mental.

La violencia, por consecuencia, también aumentó la búsqueda de ayuda por estrés postraumático y mucha ansiedad entre los pacientes que recibimos.

¿Actualmente hay conciencia por cuidarse?

La gente ya busca ayuda porque como ya es problema físico, ya buscan terapias donde através de varios especialistas les ofrecemos un plan integral, desde pláticas hasta la yoga.

El mensaje

”Que entiendan el querer estar mejor, no es estar locos, sino querer estar bien sin saber que le pasa. Como yo que me saqué estudios de todo y me di cuenta que realmente la atención psicológica y siquiatra es una ayuda enorme. No está mal quererse, sentirse bien”.