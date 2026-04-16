$!Fundación MAPA Renacer recibe donativo para fortalecer atenciones de salud mental

MAZATLÁN._ La campaña de redondeo de seis meses que aplicaron la cadena de Farmacias Moderna y Farmacon acumuló 185 mil 238 mil pesos con 48 centavos entre las diversas sucursales de la zona para donar a la Fundación MAPA Renacer de Mazatlán, que preside Karen Jonsson Gavica.
Misael González, responsable del área operativa del grupo farmacéutico, previo a entregar el cheque simbólico a Jonsson Gavica, explicó que fue gracias a la ciudadanía, que atendió el llamado a participar en la campaña de redondeo en sus compras, como se pudo cristalizar la ayuda para la fundación, al igual que lo han venido realizando con otras instituciones altruistas de la zona sur de Sinaloa y a nivel nacional cada dos años.
“Todos quisiéramos tener la buena intención de abonar a una buena causa, pero no sabemos dónde, y a veces con 50 centavos, un peso o más pudieran estar haciéndolo como donativo. Por eso buscamos que se haga mucha alusión, no que nosotros solamente somos el puente que vamos a trasladar ese acopio de dinero y más bien es el cliente el que dona”, dijo.
“Agradecerles un poco de haber dado esa aceptación del sí y que hoy MAPA va a poder recibir el donativo recaudado en ese lapso de tiempo”.
Por su parte, Jonsson Gavica recalcó a la población que aportó que puede tener la confianza de que el donativo hecho será bien utilizado por quienes ocupan tratamientos de salud mental.
Habló del significado tan importante que tiene este donativo para mantener las atenciones para más personas vulnerables que atraviesan alguna problemática de salud mental.
“Representa para nosotros el poder ayudar y con fondos es mejor, aparte de todos los gastos internos que se tienen. Nuestra principal encomienda es ayudar a las personas que necesitan tratamientos para la salud mental y que no tienen el recurso. Con este donativo vamos a poder ayudar a mucha más gente y muchas familias que tratamos desde niños hasta la tercera edad con grupos de apoyo y terapias familiares”, reiteró.
Y es que Jonsson Gavica lamentó que actualmente de cuatro personas, una está presentando algún tipo de padecimiento mental, desde depresión, ansiedad y otros estados de ánimo que requieren de tratamientos hasta de 10 sesiones, dependiendo sea el caso para que puedan avanzar.
Por último, señaló que quienes necesiten algún tratamiento pueden comunicarse a través de la página oficial de MAPA Renacer y en oficina ubicada en calle Venustiano Carranza número 80, en la colonia Centro (a unos metros del SAT).
Mientras que Paúl Torres, de Recursos Humanos, dijo que el redondeo se hizo en todas las farmacias de Mazatlán de julio a diciembre de 2025 para entregarlos a la institución y retribuir un poco del valor social a lo económico que tiene fortalecida a la cadena.
Dijo que el programa de redondeo empezó en Monterrey y en la zona noroeste ya acumulan arriba de 12 millones de pesos entregados a diversas instituciones apoyadas, pero aún están vacantes para beneficiar a dos para 2027, así que ya pueden levantar la mano las interesadas.