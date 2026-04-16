$!Fundación MAPA Renacer recibe donativo para fortalecer atenciones de salud mental

MAZATLÁN._ La campaña de redondeo de seis meses que aplicaron la cadena de Farmacias Moderna y Farmacon acumuló 185 mil 238 mil pesos con 48 centavos entre las diversas sucursales de la zona para donar a la Fundación MAPA Renacer de Mazatlán, que preside Karen Jonsson Gavica.

Misael González, responsable del área operativa del grupo farmacéutico, previo a entregar el cheque simbólico a Jonsson Gavica, explicó que fue gracias a la ciudadanía, que atendió el llamado a participar en la campaña de redondeo en sus compras, como se pudo cristalizar la ayuda para la fundación, al igual que lo han venido realizando con otras instituciones altruistas de la zona sur de Sinaloa y a nivel nacional cada dos años.

“Todos quisiéramos tener la buena intención de abonar a una buena causa, pero no sabemos dónde, y a veces con 50 centavos, un peso o más pudieran estar haciéndolo como donativo. Por eso buscamos que se haga mucha alusión, no que nosotros solamente somos el puente que vamos a trasladar ese acopio de dinero y más bien es el cliente el que dona”, dijo.

“Agradecerles un poco de haber dado esa aceptación del sí y que hoy MAPA va a poder recibir el donativo recaudado en ese lapso de tiempo”.