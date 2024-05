Ante comisionadas y comisionados del INAI, de organismos garantes de 13 estados del País, autoridades e invitados, precisó que en el primer panel titulado Búsqueda Exhaustiva de la Información se tendrá la oportunidad de sumergirse en la importancia de explorar el tan utilizado argumento de búsquedas exhaustivas con lo que los sujetos obligados suelen responder sobre todo cuando hay la intencionalidad de demostrar que pese a haber buscando la información no se encuentra, no existe o no se generó.

”¿Qué implica una búsqueda exhaustiva, cuál es la importancia de que la información sea localizable?, esto es especialmente relevante en un mundo donde la cantidad de datos disponibles crece exponencialmente porque es fundamental que los ciudadanos tengan acceso efectivo y completo a la información que necesitan para tomar decisiones informadas y participar activamente en la vida democrática del país, de sus entidades federativas y de sus municipios”, recalcó.

”Abordaremos los desafíos que enfrentamos en la búsqueda de información desde la sobrecarga de datos hasta la falta de estándares claros para la localización y la presentación de la misma, porque justo la paradoja es que hay más información, pero no siempre se encuentra o no se quiere encontrar, de ahí el valor de analizar el argumento jurídico de esta búsqueda exhaustiva”.

Agregó que seguramente se explorarán estrategias innovadoras y herramientas tecnológicas que pueden ayudar a los procesos de búsqueda y recuperación de información como la Plataforma Nacional de Transparencia y sus buscadores temáticos.

”También se realizará el panel que lleva por nombre Clasificación de Información, datos personales y perspectiva de género, que yo tendré el honor de moderar y en el cual mis compañeras y compañeros comisionados seguramente expondrán casos de sumo interés que pondrán sobre la mesa la importancia de la información y de la clasificación adecuada, y es que tenemos que decirlo, la clasificación no sólo protege la seguridad y la privacidad de las personas, sino que también garantiza la igualdad de acceso a la información teniendo en cuenta las diversas necesidades y las perspectivas de género”.