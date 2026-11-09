Gabinete de Seguridad federal firma convenio para fortalecer la seguridad pública en Sinaloa

MAZATLÁN. _Integrantes del Gabinete de Seguridad federal encabezan la mañana de este lunes la firma de convenios para el fortalecimiento de la estructura de seguridad pública del estado de Sinaloa, en las instalaciones de la Tercera Región Militar, en Mazatlán.

En el evento se contempla la asistencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; del secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, y de la gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava.

También asisten la alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, y funcionarios del Gobierno del Estado.

Asimismo, se encuentra presente el secretario de Marina, almirante Pedro Raymundo Morales Ángeles, entre otros mandos militares y autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Ante decenas de elementos y con unidades formadas en la explanada del Octavo Batallón de Infantería, se desarrolla este evento, luego de la racha de violencia que vive Mazatlán desde junio a la fecha.

Desde el 9 de septiembre de 2024, la entidad enfrenta una crisis de seguridad derivada de la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa, que ha dejado más de 4 mil personas asesinadas, más de 4 mil 500 desaparecidas y daños económicos en diferentes sectores productivos.