El Gabinete de Seguridad federal iniciará este martes en Culiacán la entrega del equipamiento por cerca de 900 millones de pesos para Sinaloa anunciados el pasado 9 de noviembre en Mazatlán, confirmaron la Gobernadora del Estado, Graciela Domínguez Nava y el Secretario de Seguridad Pública estatal, General Sinuhé Téllez López. “Mañana tenemos la visita del Gabinete de Seguridad, tal como ellos lo anunciaron también hoy en la mañana, para iniciar con la entrega de los equipamientos que ustedes fueron testigos, firmamos un convenio y hay una inversión de alrededor de 900 millones de pesos”, comentó Domínguez Nava en conferencia de prensa este lunes en Mazatlán. “Mañana estarán haciendo entrega de parte de este equipo, va a ser en Culiacán hasta el momento, pero por supuesto que estarán enterados de dónde se va desarrollar, en qué horario, pero hasta ahorita tenemos confirmado que será en Culiacán”. Precisó que este apoyo está orientado principalmente a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa y a los municipios de Culiacán y Mazatlán.

Como se informó en su momento, en la más reciente visita del Gabinete de Seguridad federal a Sinaloa, que se realizó el pasado 9 de noviembre en la Tercera Región Militar, en Mazatlán, el Secretario de Seguridad y Peotección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció por instrucciones de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, dicho apoyo para esta entidad por cerca de 900 millones de pesos. “La instrucción de la Presidenta es reforzar inmediatamente donde sea necesario, evaluar permanentemente la estrategia y ajustar los despliegues para responder a los cambios de la incidencia delictiva, no se trata de ampliar solamente el número de elementos, sino de mejorar la capacidad de investigación, la coordinación operativa y los tiempos de respuesta así como el equipamiento hoy a la Policía Municipal de Mazatlán, a la Policía Municipal de Culiacán y a la Policía Estatal de Sinaloa”, dijo García Harfuch en esa ocasión. Recalcó que como parte de este trabajo y con el fin de seguir fortaleciendo a los cuerpos locales de seguridad, la SSPC contará y aportará cerca de 200 vehículos, incluyendo 90 camionetas tipo pick up, 40 motocicletas, cuatrimotos, 30 camionetas blindadas Black Mamba, tres unidades dron Águila, así como equipos de radio comunicación, además de 15 camionetas tácticas blindadas para fortalecer las capacidades de respuesta. Precisó que este apoyo está previsto para brindarse a más tardar en 30 días y eso sin contar con lo que ya está aportando hoy la Secretaría de la Defensa Nacional. El Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sinuhé Téllez López, manifestó que las patrullas que se han difundido en algunos videos en Guadalajara, Jalisco, son parte del apoyo anunciado por el Gabinete de Seguridad federal y que se trasladan a esta entidad sinaloense para ser entregadas este martes.