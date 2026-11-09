$!Gabinete de Seguridad invertirá $900 millones para reforzar la seguridad en Sinaloa

Ante el incremento de los homicidios dolosos en Mazatlán durante septiembre y octubre, el Gabinete de Seguridad federal anunció este lunes el reforzamiento de la seguridad en este municipio y en Culiacán durante la firma de Convenios para el Fortalecimiento de la Estructura de Seguridad Pública en el Estado de Sinaloa. En el evento realizado en las instalaciones de la Tercera Región Militar con sede en Mazatlán, también se anunció la implementación de un C4 Carretero en el corredor Culiacán-Mazatlán-Durango y el nombramiento de un militar como Secretario de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán, así como el Operativo de Seguridad para la Feria Ganadera de Culiacán.





“Recientemente hemos identificado nuevos episodios de violencia derivado de la confrontación entre estos grupos criminales, particularmente un incremento durante septiembre y octubre de este año en Mazatlán”, dijo el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en su intervención en el evento realizado en la explanada del Octavo Batallón de Infantería y tras dar un contexto de la crisis de seguridad que se vive en Sinaloa desde septiembre del 2024.. “La instrucción de la Presidenta es reforzar inmediatamente donde sea necesario, evaluar permanentemente la estrategia y ajustar los despliegues para responder a los cambios de la incidencia delictiva, no se trata de ampliar solamente el número de elementos, sino de mejorar la capacidad de investigación, la coordinación operativa y los tiempos de respuesta así como el equipamiento hoy a la Policía Municipal de Mazatlán, a la Policía Municipal de Culiacán y a la Policía Estatal de Sinaloa”. Recalcó que como parte de este trabajo y con el fin de seguir fortaleciendo a los cuerpos locales de seguridad, la SSPC contará y aportará cerca de 200 vehículos, incluyendo 90 camionetas tipo pick up, 40 motocicletas, cuatrimotos, 30 camionetas blindadas Black Mamba, tres unidades dron Águila, así como equipos de radio comunicación, además de 15 camionetas tácticas blindadas para fortalecer las capacidades de respuesta. Precisó que este apoyo está previsto para brindarse a más tardar en 30 días y eso sin contar con lo que ya está aportando hoy la Secretaría de la Defensa Nacional.





“En diciembre está previsto también un reforzamiento de las capacidades de inteligencia e investigación con presencia del Centro Nacional de Inteligencia, se contempla la incorporación de otras células de inteligencia aquí en el Estado”, continuó García Harfuch ante integrantes del Gabinete de Seguridad federal, la Gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, y la Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez. “Otro componente del reforzamiento es la propuesta de establecer un Centro de Comando Federal que es el C4 Carretero, se prevé una infraestructura de aproximadamente 4 mil 600 metros cuadrados con 54 posiciones de despacho, 27 espacios para la atención de llamadas de emergencia al 911 y denuncias al 089”. Recalcó que con el C4 Carretero se fortalecerá la vigilancia en 250 kilómetros del Corredor Culiacán-Mazatlán-Durango. ”Este esquema incluye 240 puntos de monitoreo inteligente, 720 cámaras y 30 arcos lectores de placas con alerta y coordinación operativa con la Guardia Nacional y los Centros de Comando”, expuso. “El conjunto del reforzamiento y el equipamiento de patrullas, vehículos blindados, camionetas blindadas y equipos camionetas tácticas blindadas presenta una inversión de 900 millones de pesos destinada a ampliar las capacidades operativas de investigación, comunicación y vigilancia”, informó.





García Harfuch señaló que la instrucción de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, es estar presentes, fortalecer la coordinación del Gabinete de Seguridad con el Gobierno del Estado de Sinaloa, mantener las operaciones y seguir desarticulando a los grupos criminales que generan violencia hasta avanzar de manera sostenida en la pacificación del Estado de Sinaloa. El Secretario de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla Trejo, manifestó que por instrucciones de la Presidenta de la República y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, desde el 1 de octubre la Sedena ha brindado especial atención a la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad en el Estado de Sinaloa que prácticamente comprende dos grandes rubros, el primero es un despliegue con presencia de la autoridad en toda la entidad, así como acciones encaminadas a reforzar la estructura de seguridad pública del Estado de Sinaloa. “Por lo que se refiere al despliegue, tenemos en el Estado de Sinaloa 22 mil 667 efectivos, eso representa prácticamente el 23 por ciento del total del despliegue que tenemos a nivel nacional, el despliegue en el Estado de Sinaloa comprende seguridad en áreas urbanas, principalmente en la ciudad de Mazatlán y de Culiacán, despliegue en las áreas serranas realizando actividades de erradicación destruyendo plantíos de mariguana y amapola, así como localización y destrucción de laboratorios y áreas de concentración”, detalló. “También se realizan patrullamientos en esas áreas y por último se proporciona seguridad en las áreas limítrofes con otros estados, de tal manera que disponemos de esos recursos humanos, así como medios aéreos y tecnológicos, me refiero a aviones, helicópteros, para reconocimiento, para la erradicación, para el apoyo aéreo cercano, para evacuación de heridos, aeronaves no tripuladas, drones, equipo antidron, vehículos, vehículos blindados y motocicletas”.





Recalcó que por lo que se refiere a fortalecimiento a la Estrategia de Seguridad en el Estado de Sinaloa, la Guardia Nacional también va a incrementar en el municipio de Mazatlán a 4 mil 200 efectivos, lo que se suman a los 350 que ya están desplegados van a ser 4 mil 550 elementos. “De igual manera, a solicitud de la licenciada Estrella Palacios Domínguez, Presidenta Municipal de Mazatlán, el día de hoy se designará un mando militar como titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, a quien en breves momentos la Presidenta Municipal lo presentará”, continuó. “El nuevo titular contará con un equipo de trabajo integrado por personal con amplia experiencia en materia de seguridad pública y una sección de Fuerzas Especiales del Ejército en apoyo a la Policía Municipal”. Reiteró que como parte del fortalecimiento de la estructura de seguridad pública de Sinaloa, desde el inicio de la administración y también a petición del Gobierno del Estado, se ha designado a secretarios de seguridad pública estatal, así como del Municipio de Culiacán que cuentan con el apoyo de 180 efectivos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército para actividades operativas, vehículos blindados, en comodato también se les ha proporcionado a este personal de Fuerzas Especiales ametralladoras, lanzagranadas, armamento individual y equipo especial. “El día de hoy la Secretaría de la Defensa Nacional también entregará en comodato 80 vehículos a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado con el fin de incrementar su capacidad de movilidad y protección, hablo de 20 vehículos blindados tipo Sanca y Pitbun, 40 camionetas pick up, 20 motocicletas y para formalizar la entrega en este mismo día se realizará el Convenio de Colaboración entre la Secretaría de la Defensa Nacional y el Gobierno del Estado de Sinaloa”, informó. “Cabe mencionar que en aspectos de adiestramiento también el 17 de agosto del año pasado se formalizó un convenio de colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para el reclutamiento de 154 aspirantes a policías estatales, de los cuales 133 se han adiestrado y 21 se encuentran en el Centro de Capacitación Especializada de la Guardia Nacional, quienes culminarán ese adiestramiento el próximo mes de febrero del 2027”. El Secretario de Marina, Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, también expuso el apoyo que brinda esa dependencia en Sinaloa.



