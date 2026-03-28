$!Galardona ‘Historias de Venus’ a seis mujeres empoderadas de Mazatlán

MAZATLÁN.}_ En busca reconocer sus logros y dar realce a sus trayectorias, el colectivo “Historias de Venus”, en coordinación con el Instituto Sinaloense de Cultura, entregó este sábado el galardón “La Mujer” a seis grandes mujeres empoderadas de Mazatlán, en un ceremonia que contó con invitados especiales. Con el Museo de Arte como escenario, la empresaria Francis Cazares, la maestra fitness Celina Tirado, la locutora Juany Romero, la directora de coro María Debaki Murillo, la activista Cesia Osuna y la promotora cultural María Emilia Osuna, fueron reconocidas por su contribución en su respectivos sectores.





Jacqueline López Leal, directora del colectivo “Historias de Venus”, junto a la titular de Immujer, Marcela Herrera y demás invitados, encabezaron la entrega del reconocimiento bajo el lema “La mujer que hace el bien, enriquecerá la vida de quien la rodea”, honrando los logros de miles de mujeres mexicanas. “Es importante mencionar que cada mujer hoy reconocida no llegó hasta aquí sola, llegó atravesando obstáculos, rompiendo silencios y enfrentando desigualdades que aún siguen vigentes nuestros espacios sociales, empresariales, culturales y educativos. Es por eso que hoy honramos su trayectoria, sí, pero también su resistencia honramos”, expresó. “Cada una de ustedes es testimonio de que el talento de las mujeres no es una excepción, es una fuerza histórica que ha sido visibilizada pero nunca inexistente. Este reconocimiento no es el final de un camino, es un acto de visibilización, es una lucha que continúa porque aún vivimos en un mundo donde a las mujeres se nos exige más por obtener menos; donde liderazgo femenino sigue siendo cuestionado y donde el éxito de una mujer incomoda más de lo que inspira”.





En medio del evento, se contó con la participación de Flor Estrada, quien deleitó a los presentes con su intervención musical; mientras que también se realizó una pequeña obra de presentación con mujeres históricas en la cultura mexicana, como fueron Frida Kahlo y Sor Juana Inés de La Cruz. A continuación llegó el momento de la entrega del galardón “La mujer”, iniciando con la actual presidenta de la Cámara Nacional de Comercio de Mazatlán, Francisca Cazares Oliveros, quien agradeció la estatuilla y animó a todas las mujeres a emprender sus sueños y esforzarse diariamente para destacar en el mundo.