El Capítulo VOSH/Sinaloa recibió el reconocimiento por parte de VOSH Internacional gracias a la campaña que se realizó en conjunto con el Club de Leones, PROEDUCA, Ver de Verdad y el Hospital Buena Vista, en beneficio de la salud visual de la sociedad sinaloense, informó el presidente del Capítulo VOSH/Sinaloa, Dr. Emiliano Terán Bobadilla.

“Este reconocimiento que obtenemos fue a través de la presentación de los resultados de las actividades en beneficio de la salud visual de los niños y de las lentes oftálmicas personalizadas que les entregamos durante julio y junio del año pasado y el año que está corriendo, nosotros tuvimos que competir con los demás capítulos del mundo y bueno tuvimos la fortuna pues que estas actividades y los reportes de ellas pues se vieran beneficiadas con este reconocimiento”, detalló Terán Bobadilla.

Añadió que este concurso tiene la intención de motivar a más capítulos de VOSH donde se analizan los datos recopilados durante sus clínicas humanitarias durante el año pasado sobre todo en lo relacionado con lo que tiene que ver en la salud visual, apoyos que se buscó aprovechar en beneficio de los jóvenes de Sinaloa.

“VOSH International es una organización internacional que en español se traduce como Voluntariado de Optometristas por la Humanidad podemos verlo como Médicos sin Fronteras pero de optometría es decir de los que buscan ayudar a la población mundial en cuestiones de salud visual, es una organización muy comprometida especialmente con la región de América Latina y pues hemos aprovechado los apoyos de esta organización para beneficiar a la juventud de Sinaloa”, declaró.

Terán Bobadilla puntualizó que este reconocimiento es una muestra de la efectiva fórmula de establecer alianzas como se tiene con el Club de Leones para beneficio de la sociedad.

“Sabemos que esto no es fácil y que coordinar y ayudar a los demás es una tarea que no podemos hacerlo solos por eso es que hemos logrado establecer estas acciones y alianzas con instituciones que tienen la misma vocación de servicio como nosotros destaca el Hospital Buena Vista, quienes han sido un gran aliado, lo que ha permitido ayudar a niños de Sinaloa llevándole lentes, atención visual; a veces cirugías que necesitan y que no pueden costear nosotros a través de VOSH International, capítulo VOSH Sinaloa, se las llevamos gracias se al apoyo de estas organizaciones”, finalizó.