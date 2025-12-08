$!Ganadería ocupa repoblar ranchos para recuperarse en 2026

“Sí, venimos a bordar precisamente un tema sobre la cuestión del mejoramiento genético, la presidenta nos va a apoyar con 30 sementales con cierta cantidad, 20 mil por cada por cada mitad más el Gobierno del Estado”.

En vísperas del cierre de año, ganaderos de Mazatlán piden agilizar apoyos para repoblar sus hatos, prometidos por el municipio, Estado y Gobierno federal, expuso el subsecretario de Ganadería en Sinaloa, Alfredo Valdez Zazueta, al acompañar a productores para reunirse con la Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez.

La ganadería ocupa repoblar los ranchos sinaloenses para recuperarse en 2026, así como la sequía debilitó al sector y los ganaderos claman se agilicen apoyos municipal y federales anunciados, dijo Alfredo Valdez Zazueta, Subsecretario de ganadería.

En el caso del Estado desconoció de cuánto será la aportación, pero la intención es ayudarles a recuperarse, luego de que tuvieron que vender animales por los estragos de la sequía y que abandonaron algunos ranchos por los bajos precios de la leche.

“Todavía no puedo decir cuánto porque estamos haciendo el conteo porque se vendieron mucho ahora en la feria. Son 30 cabezas con las que nos va a apoyar el municipio de Mazatlán, más no sé en cuánto nos voy a apoyar para lo de mejoramiento genético para tener mejor ganado. Tenemos que cerrar para el día 31”, externó.

Recordó que los ganaderos enfrentan recesión y el Gobierno del Estado les han apoyado para la adquisición de vacas.

“Lo venimos haciendo en los 4 años del gobierno. Los he apoyado para la adquisición de un semental y se le solicitó la Presidenta municipal que nos apoyara aquí José Antonio y su equipo y dijo que no se iba a pagar entonces aparte una es por el municipio, y otra parte por el gobierno del Estado. Hicimos una feria y tenemos pensado hacer tres tianguis en el norte y sur, pero estamos viendo eso”.

Afortunadamente, comentó que ya llovió, crecieron y permanecen pastizales naturales en este parte sur, más los que se sembraron.

“Tenemos ahorita, bendito Dios, tenemos que coma el ganado y más aquí en Mazatlán, Rosario y Escuinapa porque nos cayeron muy buenas lluvias, mejor que para el norte, y se puede observar ahorita nomás a simple vista del monte que todavía está verde y que para el norte ya está seco y aquí se ven los pastizales todavía enterizos para el consumo de animales”.

Para cada estado, se dijo, que van a dar 650 millones de pesos para empujar el crecimiento, pero depende del Gobierno federal para cuando le toque a Sinaloa.

“Cuando estuvo la Presidenta, nuestra Presidenta Claudia, dijo que nos iba a dar unos apoyos, así como apoyó a Chihuahua y Sonora. Vamos a ver cuando llegan esos apoyos, yo creo que aquí sería para la compra de equipos y maquinaria”.

Valdez Zazueta explicó que a la fecha llevaban censados a 500 mil reses y la meta ideal sería alcanzar el millón, pero por diversos factores se ha visto limitado el crecimiento del hato, entre ellos la venta forzada de animales por la sequía y el abandono de ranchos como en Mazatlán, donde los bajos precios de la leche provocaron cambio de actividad.

El funcionario destacó la mejora que ha tenido el sector productivo en el precio de la leche. Antes les pagaban a 7.90 pesos por litro y subió a 12 actualmente para la cuenca lechera de Mazatlán.