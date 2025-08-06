$!Ganaderos de Mazatlán pedirán a pasteurizadoras aumentar un peso al litro de leche

”Vámonos poniendo de acuerdo, ya dijo Toño: un peso más, vamos citando a los empresarios, que vengan aquí, va estar mi tocayo Alfredo, si es posible nos traemos al Secretario (de Ganadería y Agricultura en Sinaloa, vamos a ir usted (Sáinz Aispuro) y yo, es un compromiso que hacemos aquí a platicar con el Secretario y llevarles el mensaje, ...en 5 minutos le decimos las cosas porque no es posible seguir batallando con los empresarios, tenemos que tomar medidas más precisas, más fuertes, sin llegar a pelearnos con los empresarios”, expresó el subsecretario de Ganadería en la entidad ante los productores.

Con ello se busca que el litro de leche que entregan a las empresas Lala y Sello Rojo pase de los 11 pesos con 50 centavos a los 12 pesos con 50 centavos, expusieron en la reunión encabezada por el presidente de dicha agrupación, José Antonio Lizárraga Rivera; por el subsecretario de Ganadería del Gobierno del Estado, Alfredo Valdez Zazueta y el presidente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, José Alfredo Sáinz Aispuro, entre otros.

Integrantes de la Asociación Ganadera Local de Mazatlán acordaron este miércoles solicitar un incremento de un peso más al precio del litro de leche que entregan a las pasteurizadoras y que a una próxima reunión en apoyo a las negociaciones acuda el Secretario de Ganadería y Agricultura en Sinaloa y se invite a la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

”Un peso más, ni un centavo menos, ni un centavo más, haciendo la aclaración, estamos pidiendo no hace un año, hace más de dos años 16 pesos (por litro de leche bronca que se entrega a las pasteurizadoras) y no hemos logrado todavía alcanzarlo y lo estamos peleando hace tres años llegar a los 15 pesos porque se hizo un estudio”.

El presidente de la Unión Ganadera Local de Mazatlán dio a conocer en la reunión que en este municipio de producen al día cerca de 100 mil litros diarios de leche y de ellos se entregan 30 mil a 35 mil litros a las empresas pasteurizadoras como Lala y Sello Rojo, pero principalmente a la primera, y el resto se envía a queseras y para otros productos.

En la reunión los productores denunciaron que cuando los directivos de una de las pasteurizadoras se enteran quiénes acuden a los encuentros donde se acuerda pedir incremento al precio del litro de leche los castigan bajándoles en precio del producto o de plano ya no se los reciben diciendo que es por baja calidad aunque no sea así.

Entre otras propuestas que se plantearon, está la de pedir el 50 por ciento para los productores primarios del precio del litro de leche fresca que se expende en las tiendas, es decir, si se vende en 26 pesos que a ellos les paguen el litro en 13 pesos, si se vende en 28 pesos que a ellos se los compren en 14 pesos, pero finalmente se reiteró que se solicitará aumento de un peso por litro

En la reunión de este miércoles también se acordó que la próxima reunión para tratar las negociaciones con las empresas del aumento de un peso al litro de leche que le entregan a las pasteurizadoras no pese de 15 días pues a los productores les urge un aumento porque es muy caro producir leche y carne y se corre el riesgo de que esta actividad desaparezca no sólo en Mazatlán, sino en todo el País si no se les paga un precio justo y se apoya a los ganaderos.

En presencia también del Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Moisés Ríos Pérez y del Secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca del Gobierno Municipal, Alí René Zamudio Garza, los ganaderos agradecieron a la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez por el apoyo que ha brindado a este sector como la reciente construcción de 25 bordos abrevaderos con recursos de la Comuna para mitigar la sequía.

Los funcionarios municipales reiteraron el apoyo del actual Gobierno de Mazatlán para los diferentes sectores productivos del municipio y dijeron que el ganadero es uno de los más importantes.