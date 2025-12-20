$!Ganaderos de Mazatlán prevén cierre positivo de 2025 tras lluvias y apoyos gubernamentales

MAZATLÁN._ A pesar de un inicio de año irregular debido a la sequía de 2024, en la Asociación Ganadera de Mazatlán destacan el cierre de 2025 como fructífero gracias a la temporada de lluvias y los distintos apoyos de los gobiernos municipal y estatal, los cuales han ayudado a la ganadería con varios programas.
Con alrededor de 74 mil cabezas de res en Mazatlán hoy en día, los ganaderos señalan tener buenas especies desarrolladas con la ayuda de una represa y semillas de sorgo gavetero donadas por las autoridades.
“En cuestión de ganadería, yo creo que este año lo vamos a cerrar bien debido a que nos llovió, nos favorecieron las lluvias, nos apoyó Estrella (Palacios) con represas que lograron llenarse de agua. Tenemos agua gracias a Dios y sembramos bastante porque nos dio también semilla el Gobierno del Estado, así que la verdad sí no hemos visto estos últimos meses muy beneficiados”, dijo José Antonio Lizárraga Rivera, presidente de la mesa directiva de la asociación.
“La verdad que no tenemos ganado corriente, tenemos muy buen ganado aquí en lo que es la cuenca lechera de Mazatlán, el municipio, y pues buscamos seguir mejorándola con estos sementales de razas puras que hoy se juntan en este Tianguis Ganadero”.
Tras la venta de 10 mil ejemplares debido a la sequía, los ganaderos mencionan que ya han tenido diálogos con los gobiernos para seguir recibiendo apoyos que fortalezcan el sector pecuario. Sin embargo, aún están tratando de ajustar el precio al que se vende la leche, pues opinan que no es del todo justo para su gremio.
“Ya nos sentamos a platicar ahí, y todo indica que van a seguir los apoyos también del Gobierno del Estado. Hemos seguido tocando puertas con Estrella Palacios, también ya se comprometió que van a continuar los apoyos y vamos a seguir luchando también sobre el precio de la leche; no vamos a bajar nosotros la guardia porque la verdad no tenemos todavía el precio que debemos de tener”, apuntó.
“Hicimos una minuta donde cada seis meses se va a estar revisando los aumentos, los movimientos de la leche. Ahorita la producción se ha mantenido la verdad, andamos sobre los 100 mil litros de leche diarios ahorita. Y en precios la leche por lo menos debe andar en unos 14 pesos el litro”.
Lizárraga Rivera señaló que ya presentaron una carta en México donde los legisladores puedan ver la posibilidad de que el pago de la leche sea 50 y 50 como en el caso del azúcar. Por ende, si el litro de leche vale 30 pesos, la paga al ganadero tendría que ser de 15 pesos, con lo que se ahorrarían algunos problemas.
Por otro lado, mencionó que actualmente no han sufrido el problema del gusano barrenador como sí ha pasado en otros municipios de Sinaloa, ya que se encuentran monitoreando constantemente al ganado para curar heridas y cicatrices en busca de evitar la plaga.