$!Ganaderos de Mazatlán prevén cierre positivo de 2025 tras lluvias y apoyos gubernamentales

MAZATLÁN._ A pesar de un inicio de año irregular debido a la sequía de 2024, en la Asociación Ganadera de Mazatlán destacan el cierre de 2025 como fructífero gracias a la temporada de lluvias y los distintos apoyos de los gobiernos municipal y estatal, los cuales han ayudado a la ganadería con varios programas.

Con alrededor de 74 mil cabezas de res en Mazatlán hoy en día, los ganaderos señalan tener buenas especies desarrolladas con la ayuda de una represa y semillas de sorgo gavetero donadas por las autoridades.

“En cuestión de ganadería, yo creo que este año lo vamos a cerrar bien debido a que nos llovió, nos favorecieron las lluvias, nos apoyó Estrella (Palacios) con represas que lograron llenarse de agua. Tenemos agua gracias a Dios y sembramos bastante porque nos dio también semilla el Gobierno del Estado, así que la verdad sí no hemos visto estos últimos meses muy beneficiados”, dijo José Antonio Lizárraga Rivera, presidente de la mesa directiva de la asociación.

“La verdad que no tenemos ganado corriente, tenemos muy buen ganado aquí en lo que es la cuenca lechera de Mazatlán, el municipio, y pues buscamos seguir mejorándola con estos sementales de razas puras que hoy se juntan en este Tianguis Ganadero”.