Ganaderos del sur de Sinaloa solo han vendido 3,500 reses por sequía, alertan

MAZATLÁN._ Ante las pocas lluvias de la temporada, los ganaderos del sur de Sinaloa están pasando por una situación muy crítica y han vendido como 3 mil 500 reses por la sequía, para evitar que estos animales pierdan peso, dijo el presidente de la Asociación Ganadera Local de Mazatlán, José Antonio Lizárraga Rivera.

“Ahorita estamos pasando la verdad una situación muy crítica los ganaderos del sur del estado, especialmente los de aquí de Mazatlán porque no nos llovió, no hay pastura y pues se han vendido casi como 3 mil 500 reses que nosotros estamos enterados, aparte de lo que no se ha contemplado”, añadió.

“Pues son bastantes, acuérdate que estamos en la principal cuenca lechera de todo el estado y estamos tratando de amortiguar un poquito todo esto, yo les digo a los ganaderos que no pierdan la fe, sí están vendiendo (sus animales) porque hay mucha falta de agua y de alimento, normalmente se está vendiendo el ganado que no está produciendo, no ha habido muertes ahorita gracias a Dios, lo que sí están vendiendo antes de que se adelgace el ganado”.

Aunque dijo no tener un dato exacto, el dirigente ganadero manifestó que en Mazatlán hay bastante ganado, se está haciendo un censo del mismo para saber cuánto es lo que se está vendiendo, pero sí se está vendiendo bastante por falta de alimento y agua para prevenir que se muera y que se adelgace, porque ya que se adelgace nadie lo quiere comprar.

También dio a conocer que la producción de leche se ha estado manteniendo en Mazatlán, se producen actualmente entre 90 mil y 100 mil litros diarios, pero se tienen pláticas con Liconsa, no hay nada concreto todavía, para ello se cuenta con el apoyo del Subsecretario de Ganadería en la entidad, Alfredo Valdez Zazueta, y se espera que se puedan vender unos 20 mil litros de leche al día a Liconsa.