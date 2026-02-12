Garantiza Alcaldesa de Mazatlán respeto a manifestaciones de madres buscadoras en desfile del Carnaval

Ante el anuncio de colectivos de madres buscadoras por integrarse al Desfile del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 el próximo domingo, con el objetivo de visibilizar la problemática de desapariciones en el puerto, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez manifestó que se respetará el derecho a la libre expresión y acompañará cualquier manifestación que se realice de manera pacífica y ordenada.

Palacios Domínguez señaló que el desfile, además de ser una tradición festiva, es también un espacio público donde convergen distintas voces de la sociedad, por lo que afirmó que su actual administración mantiene una postura abierta y humanista frente a las causas sociales, particularmente, aquellas relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas.

“Este es un desfile diverso y obviamente, estamos abiertos a las manifestaciones pacíficas como Gobierno. Estaremos acompañando a las personas que así lo requieran y quieran expresarse”, comentó.

“Eso caracteriza a los mazatlecos, que somos personas que nos unimos para las buenas causas”, añadió.

Por tal motivo, mencionó que al tratarse de un tema sensible que lastima a la comunidad mazatleca, el Gobierno Municipal se ha expresado como un Gobierno allegado a la sociedad y que siempre busca apoyar a la ciudadanía.

“Aquí en el Gobierno municipal nos hemos expresado como un gobierno humanista y un gobierno que apoya a la gente y que estamos del lado de la gente. Y si hay algo que quieran manifestar o expresar, están en su libre derecho”, declaró.

El pronunciamiento se dio después de que madres buscadoras informaran su intención de caminar dentro del contingente del desfile como una forma de recordar que, mientras la ciudad celebra, persisten historias de ausencia e incertidumbre.

Para los colectivos, la movilización representa un llamado a la empatía colectiva y a no normalizar la violencia ni el silencio frente a las desapariciones, buscando colocar el tema en el centro de la conversación pública y pedir solidaridad a la sociedad mazatleca.

De esta manera, se prevé que el desfile más representativo del puerto no sólo será escenario de música, carros alegóricos y tradición, sino también un espacio donde las causas sociales puedan tener cabida.

Ante esto, Palacios Domínguez reiteró que la esencia del Carnaval de Mazatlán con más de un siglo de historia, también se sostiene en la solidaridad de su gente, reconociendo que la celebración y la conciencia social pueden avanzar juntas.