Garantiza Estrella Palacios respeto a manifestaciones durante las festejos patrios

Ante la posibilidad de que se presenten protestas por parte de familiares y amigos de víctimas de desaparición forzada durante las fiestas patrias, la Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez expresó que en el municipio se privilegia la libertad de expresión y que no habrá restricciones para las manifestaciones ciudadanas.

A tan solo unos días de celebrarse el Grito de Independencia en el puerto, Palacios Domínguez se pronunció sobre la posibilidad de que se registren manifestaciones durante estos festejos patrios, particularmente de colectivos que han manifestado su intención de aprovechar la fecha para visibilizar esta problemática.

La Alcaldesa aseguró que su Gobierno respeta plenamente el derecho de la ciudadanía a expresarse libremente, por lo que no se impondrán restricciones a quienes decidan manifestarse en la Plazuela República, donde se desarrollarán los eventos oficiales.

“Estamos en un País libre, estamos en un municipio donde respetamos mucho todas las manifestaciones y todo lo que la gente, el pueblo nos diga. Nosotros como siempre decimos que, en este Gobierno, el pueblo manda y el Gobierno obedece”, comentó.

Palacios Domínguez enfatizó que su administración se ha caracterizado por mantener políticas de puertas abiertas y diálogo con la sociedad, sin importar el tipo de inconformidad que se exprese ni las circunstancias.

“Entonces, nosotros siempre estamos abiertos a todo y cualquier tipo de manifestación, este es un gobierno de puertas abiertas, lo hemos dicho”, señaló.

En un contexto donde los colectivos de búsqueda, así como allegados a las víctimas de privación de libertad forzada se han manifestado en los últimos meses para hacer notoria esta problemática, aprovecharán la visibilidad de las fiestas patrias para recordar la situación que miles de familias viven en Sinaloa en espera de justicia y respuestas sobre sus seres queridos desaparecidos.

De esta forma, el Ayuntamiento de Mazatlán respalda su disposición a garantizar que los festejos del 15 de septiembre se desarrollen en un marco de orden y respeto, reconociendo la importancia de brindar un espacio y escuchar las diversas voces ciudadanas.