Garantiza IMSS servicios de Urgencias, Hospitalización y Atención Médica Continua este lunes 17 de noviembre

El Instituto Mexicano del Seguro Social en Sinaloa informa a la derechohabiencia que este lunes 17 de noviembre se mantendrá en operación normal la prestación de los servicios de Urgencias, Hospitalización y Atención Médica Continua en todas las unidades y hospitales del estado, con el propósito de asegurar atención oportuna para pacientes que lo requieran durante esta fecha no laborable.

A través de un comunicado el IMSS, informó que el doctor Francisco Domínguez García, titular de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas de la institución en la entidad, explicó que se ha establecido un esquema de guardias estratégicas con personal médico, de enfermería y equipos de apoyo en todas las áreas críticas, garantizando así la continuidad del servicio para quienes se encuentran hospitalizados o puedan presentar una emergencia.

“Nuestra responsabilidad es mantener sin interrupciones los servicios esenciales, especialmente aquellos relacionados con situaciones de riesgo vital. Aun en días festivos o inhábiles, el IMSS trabaja para ofrecer atención segura, con la infraestructura necesaria y personal altamente capacitado”, indicó Domínguez García.

Los servicios de Urgencias permanecerán completamente operativos en los ocho hospitales ubicados en los municipios de Mazatlán (HGZ No. 3), Navolato (HGSZ No. 4), Los Mochis (HGP No. 2 y HGZ No. 49), Guasave (HGZ No. 32) y Guamúchil (HGSZ No. 30), así como Culiacán (HGR No. 1) y Costa Rica (HGZ No. 28) en la zona centro.

“Cada una de estas unidades médicas cuenta con equipos médicos especializados, áreas de observación y protocolos actualizados para la atención de emergencias”, expuso el médico.

Además, las Unidades de Medicina Familiar (UMF) que cuentan con el servicio de Atención Médica Continua también operarán con normalidad. Entre ellas destacan: UMF No. 45 (Mazatlán), UMF No. 36, No. 35, No. 46 y No. 55 (Culiacán), detalló Domínguez García.

De igual manera, continuó, se mantendrá la atención básica y urgente en UMF ubicadas en diversas comunidades del estado, incluyendo Pericos, Villa Ángel Flores (La Palma), Ahome, Higueras, San Miguel, Topolobampo, Mochicahui, Juan José Ríos, El Carrizo, La Reforma, Ruiz Cortínez, Bamoa, Angostura, El Rosario, Escuinapa, La Cruz de Elota, Villa Juárez y Eldorado.

Estas unidades, precisó el galeno, cuentan con personal médico en turno, área de curaciones, medicamentos esenciales y capacidad para brindar atención inmediata en casos de baja y mediana complejidad.

El titular de la Jefatura de Prestaciones Médicas reconoció el compromiso del personal del IMSS que permanecerá activo este 17 de noviembre: “Agradecemos profundamente la labor de quienes estarán en turno: médicas, médicos, enfermeras, personal administrativo, de higiene y limpieza, camilleros, técnicos, operadores y trabajadores de apoyo. Gracias a su profesionalismo y vocación de servicio, la atención en el Instituto no se detiene”.

El funcionario hizo un llamado a las y los derechohabientes a identificar adecuadamente las emergencias reales antes de acudir a los servicios de Urgencias. Estas se presentan cuando una condición médica pone en riesgo inmediato la vida, la integridad física o la función de un órgano.

Entre ellas se encuentran: Dificultad respiratoria severa, pérdida del estado de conciencia, hemorragias intensas, dolor torácico repentino, quemaduras graves, traumas significativos y convulsiones.

Asimismo, se invita a la población a tomar medidas de prevención este día, como evitar excesos, extremar precauciones en actividades recreativas y mantener la supervisión de menores.

“La responsabilidad compartida nos ayuda a brindar una atención más rápida y eficiente. Invitamos a la población a usar adecuadamente los servicios médicos y tomar acciones preventivas para evitar accidentes”, concluyó el doctor Domínguez García.

El IMSS Sinaloa reitera su compromiso de ofrecer atención continua, con calidad y calidez, aun en días de asueto, priorizando siempre la salud y bienestar de la derechohabiencia.