$!Garantiza IMSS Sinaloa atención en Urgencias y Hospitalización el 25 de diciembre

El Instituto Mexicano del Seguro Social en Sinaloa garantiza a la población derechohabiente y la población en general la continuidad de la atención médica en los servicios de Urgencias y Hospitalización el jueves 25 de diciembre, con el objetivo de ofrecer atención oportuna, segura y de calidad.

De acuerdo a un comunicado, la titular del IMSS en la entidad, Tania Clarissa Medina López, destacó que las unidades hospitalarias operan con personal médico, de enfermería y de apoyo, lo que permite responder de manera eficiente a las necesidades de atención durante esta fecha.

“Nuestra prioridad es mantener la continuidad de la atención médica en todo momento; los servicios de Urgencias y Hospitalización permanecen operando para brindar seguridad y tranquilidad a la población”, enfatizó.

El Instituto en la entidad mantiene cobertura de Urgencias las 24 horas del día, los 365 días del año, en los ocho hospitales del Estado, ubicados en Culiacán, Mazatlán, Los Mochis, Guasave, Guamúchil, Costa Rica, Navolato y Mazatlán.

Asimismo, informó que la atención de Urgencias y Atención Médica Continua se brinda en diversas Unidades de Medicina Familiar (UMF), entre ellas la UMF No. 45 en Mazatlán, así como las UMF No. 35, 36 y 46 en Culiacán.