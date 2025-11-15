Garantiza Rocha Moya respeto al derecho de protesta en Sinaloa

Con la postura de respaldar el derecho de protesta, el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya manifestó que su administración garantiza el pleno derecho ciudadano a manifestarse frente a las movilizaciones convocadas por jóvenes de la Generación Z en Mazatlán, Culiacán y Los Mochis la tarde de este sábado.

Durante su visita al puerto, Rocha Moya envió un mensaje orientado a la tranquilidad, señalando una política de total respeto al derecho a la protesta por parte de su gobierno, el cual reconoce sus inconformidades y sostiene una postura firme en favor de la libre expresión.

“Mi opinión siempre ha sido que la gente debe manifestarse con libertad para expresarse, y eso merece todo mi respeto. Ustedes deben tener la garantía de que no habrá represión de ninguna manera”, comentó.

Estas marchas, impulsadas por jóvenes inconformes con temas de seguridad, violencia, corrupción, transparencia y falta de oportunidades, forman parte de un movimiento nacional que ha ganado fuerza por su organización y la contundencia de sus demandas, generando una considerable expectativa social.

En este contexto, el gobernador recalcó que toda persona tiene derecho a manifestarse sin restricciones ni temor a represalias y que las autoridades estatales actuarán con prudencia y distancia para garantizar el ejercicio ciudadano.

“Vamos a cuidar, si ocurre algún vandalismo y eso, pero las policías nuestras no van a participar en contenciones. Nosotros no vamos a tener represión”, declaró.

En su mensaje, el mandatario despejó inquietudes sobre la actuación policial, destacando que no se ordenará ningún operativo de contención contra los manifestantes.

Asimismo, aseguró que en caso de incidentes o actos de vandalismos aislados, las corporaciones estatales no intervendrán mediante acciones agresivas, pues la instrucción es evitar cualquier escenario que pueda interpretarse como represión o abuso de autoridad.

Con este planteamiento, Rocha Moya busca establecer una postura clara frente al manejo de las movilizaciones en la que se busca evitar confrontaciones entre los jóvenes y las autoridades.

Las declaraciones del mandatario, se producen en un momento en el que la Generación Z ha comenzado a trasladar su organización social del ámbito digital al espacio público, convocando marchas en diversas ciudades del estado para expresar sus inquietudes.

Ante tal escenario, el gobierno estatal optó por una estrategia de no confrontación, con la que se pretende mantener la estabilidad durante las manifestaciones y evitar tensiones institucionales derivadas de posibles choques con el sector juvenil.

En Sinaloa, ciudades como Mazatlán, Culiacán y Los Mochis tendrán sus respectivas manifestaciones pacíficas convocadas por la Generación Z, las cuales estarán iniciando en punto de las 16:30.

En Mazatlán, el recorrido iniciará en el Malecón de Mazatlán a la altura del Monumento a los Lobos Marinos en dirección al parador turístico de las Letras de Mazatlán, mientras que en Culiacán el trayecto iniciará Catedral con dirección a Palacio de Gobierno.

Por su parte, en Los Mochis la marcha iniciará en la avenida Gabriel Leyva cruce con Jiquilpan, en dirección al Palacio Municipal.