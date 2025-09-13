Gasta Ayuntamiento de Mazatlán más de $5.8 millones por uniformes para sus trabajadores sindicalizados

Tras tres procesos de licitación, el Ayuntamiento de Mazatlán adjudicó contratos por 5 millones 879 mil 564.64 pesos para la compra de uniformes destinados a personal sindicalizado de campo, administrativo y del Hospital Municipal “Margarita Maza de Juárez”.

El gasto se concretó luego de que las primeras dos convocatorias quedaron parcialmente desiertas. En abril, solo se adjudicó una partida a la empresa Lizher Uniformes y Moda, S.A. de C.V. por un millón 349 mil 474.40 pesos.

Esta corresponde a 281 paquetes de uniformes para el personal sindicalizado femenino administrativo de todas a las áreas del Ayuntamiento de Mazatlán.

En el desglose, detalla que se incluirán 281 piezas de sacos sastre con corte ejecutivo y forro completo, con un costo unitario de 951 pesos, que suman 267 mil 231 pesos; pantalones o faldas con corte ejecutivo, a 614 pesos cada uno, por un total de 172 mil 534 pesos; y blusas de vestir manga larga o corta, a 505 pesos por pieza, con un gasto de 141 mil 905 pesos.

También chalecos sastre con corte ejecutivo, con un costo de 951 pesos por unidad, por otros 267 mil 231 pesos; pantalón o falda con corte ejecutivo según especificaciones, a 614 pesos por unidad, por un monto de 172 mil 534 pesos; y blusas de vestir manga larga o corta, con costo unitario de 505 pesos, es decir 141 mil 905 pesos.

Fue hasta la tercera licitación, No. MMOM-LP-12-2025, celebrada el 11 de septiembre, cuando se logró adjudicar la totalidad de los contratos.

El fallo determinó que la empresa denominada Grupo Josaver, S.A. de C.V. recibió la partida uno, correspondiente a 921 paquetes de uniformes para personal de campo y administrativo masculino, por 2 millones 718 mil 762.53 pesos.

Lizher Uniformes y Moda, S.A. de C.V. fue nuevamente adjudicada con la partida dos, esta vez por 270 paquetes de uniformes para personal administrativo femenino por un millón 296 mil 648 pesos.

Mientras que Karla Maley Domínguez Woo ganó la partida tres, con 107 paquetes de uniformes para personal del kínder municipal y del hospital, por 514 mil 679.71 pesos.

En conjunto, los contratos representan un gasto de 5 millones 879 mil pesos, que será cubierto con recursos propios del Ayuntamiento.

Los proveedores tendrán un plazo de 45 días hábiles para entregar los uniformes, los cuales deberán entregarse en las oficinas del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Mazatlán.