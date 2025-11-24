Gasta Gobierno de Mazatlán en los primeros nueve meses del año $447.3 millones, 57% por licitación pública

Durante los primeros nueve meses del presente año el Gobierno de Mazatlán gastó 447.3 millones de pesos en obras y cuentas públicas, 57 por ciento mediante licitación pública, 39 por ciento por adjudicación directa y 4 por ciento a través de invitación a proveedores, pero se detecta un desequilibrio, informó el Observatorio Ciudadano de Mazatlán.

“Aunque, en lo general, el presupuesto local se invirtió de manera equilibrada los primeros nueve meses del año, en el fondo detectamos desequilibrio y una estrategia de compensación que consiste en elevar las adjudicaciones directas en un trimestre, pero en el siguiente incrementan las licitaciones”, añadió en un comunicado.

“Esta alternancia genera una apariencia de equilibrio ya en lo general, pero en la práctica existió un momento en que se privilegiaron las adjudicaciones (directas) en su máxima”.

Precisó que en el primer trimestre del presente año prevaleció la adjudicación directa en un 69 por ciento del total de recurso público gastado, pero disminuyó la práctica en los dos periodos siguientes dando la percepción de que las adjudicaciones directas fueron menores en todo el periodo de nueve meses cuando no fue así.

Mediante un análisis del Monitor Karewa del gasto público del Gobierno de Mazatlán de enero a septiembre del presente año, precisó que en el primer trimestre se observa que el 70 por ciento de las contrataciones fue por 59 millones 157 mil 863 pesos que corresponden a las adjudicaciones directas y en el segundo y tercer trimestre bajaron a un 31 y 39 por ciento.

“En general, periodo enero-septiembre, el 57 por ciento de las contrataciones corresponden a licitaciones públicas por 254 millones 360 mil 879 pesos”, continuó el análisis del Observatorio.

“El 77 por ciento de los contratos celebrados durante el periodo de enero a septiembre del ejercicio 2025 corresponden al procedimiento de adjudicación directa”.

Ante esa situación, el Observatorio Ciudadano de Mazatlán recomienda al Gobierno de Mazatlán publicar un calendario anual real de contrataciones con metas claras por tipo de procedimiento ya determinado según el proyecto y el recurso, además reducir al mínimo indispensable las adjudicaciones directas y justificar cada caso con criterios verificables.

También recomienda crear un Comité Ciudadano de Vigilancia de Contrataciones Públicas, el cuarto punto presentar informes trimestrales accesibles, comparables y en formatos abiertos y como quinto punto adoptar reglas anti compensación y explicar públicamente cualquier incremento atípico en adjudicaciones directas.