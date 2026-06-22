$!Gasta Gobierno de Mazatlán más de 1.5 millones de pesos en obras en el Rastro TIF

MAZATLÁN._ Más de 1.5 millones de pesos gastó el Gobierno municipal en nuevas rampas de acceso y obras de mejoramiento en el Rastro TIF Municipal.

A través de un comunicado se informó que la Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez, destacó que contar con instalaciones que cumplen los más altos estándares de calidad e inocuidad representa una ventaja competitiva para Mazatlán y fortalece el desarrollo de uno de los sectores productivos más importantes del municipio.

La Alcaldesa subrayó que el Rastro TIF de Mazatlán es uno de los pocos establecimientos de carácter público en el país que opera bajo las exigentes normas federales de certificación, lo que permite avanzar con paso firme hacia su recertificación y garantizar procesos más eficientes, seguros y confiables para los usuarios.