$!Gasta Gobierno de Mazatlán más de 1.5 millones de pesos en obras en el Rastro TIF

MAZATLÁN._ Más de 1.5 millones de pesos gastó el Gobierno municipal en nuevas rampas de acceso y obras de mejoramiento en el Rastro TIF Municipal.
A través de un comunicado se informó que la Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez, destacó que contar con instalaciones que cumplen los más altos estándares de calidad e inocuidad representa una ventaja competitiva para Mazatlán y fortalece el desarrollo de uno de los sectores productivos más importantes del municipio.
La Alcaldesa subrayó que el Rastro TIF de Mazatlán es uno de los pocos establecimientos de carácter público en el país que opera bajo las exigentes normas federales de certificación, lo que permite avanzar con paso firme hacia su recertificación y garantizar procesos más eficientes, seguros y confiables para los usuarios.
“Este Gobierno asume con gusto la misión histórica de acabar con rezagos de décadas para transformar a Mazatlán; entre ellos, revitalizar la economía desde los sectores productivos para mejorar la calidad de vida de las familias. Y contar con un rastro de clase mundial es la puerta de entrada para que el trabajo de nuestros productores ganaderos llegue más lejos, valga más y compita en mejores condiciones”, expresó.
Con una inversión de 1 millón 583 mil 435 pesos provenientes de recursos propios del Ayuntamiento, se realizaron trabajos de reencarpetado en las rampas de esquilmos de reses y porcinos, rehabilitación del área de arribo de ganado bovino y la construcción de una nueva techumbre para el taller de soldadura.
Estas acciones responden a los requerimientos técnicos establecidos por los supervisores del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), dentro de la normativa Tipo Inspección Federal (TIF), fortaleciendo las condiciones operativas del inmueble y contribuyendo al proceso de recertificación.
En el evento estuvieron presentes la directora del Rastro TIF Municipal, María Guadalupe Velarde Rodríguez; el secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez; el encargado de la Dirección de Obras Públicas, Martín Gallardo Noriega; personal del Rastro TIF y servidores públicos municipales.