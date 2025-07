Gastos del Consejo Municipal de Seguridad Pública son auditados por la ASE: Sergio Rojas

MAZATLÁN._ A un año de haber rendido protesta, el Consejo Municipal de Seguridad Pública ha puesto en mesas de seguridad propuestas para incidir en bajar el índice delincuencial en Mazatlán, aclaró el empresario Sergio Rojas Velarde, quien ocupa un cargo honorífico como coordinador general del consejo.

En entrevista con Noroeste, aseguró que hay gastos fijos por casi 80 mil pesos en nómina de cuatro personas, pago de servicios, papelería, impuestos del ISR, auditorías, asesoría contable y viáticos para reunirse con organismos estatales e internacionales.

“Yo no recibo remuneración económica y de igual manera participo en otros consejos municipales como en Jumapam, Planeación, Comudes y en todos los consejos que me invitan, y ahí estamos colaborando, es decir, yo dono mi tiempo por estar ahí y por ayudarles a coordinar”, explicó Rojas Velarde.

El coordinador general del Consejo Municipal de Seguridad Pública tomó su derecho de réplica a notas dónde pareciera que lo implican recibiendo un pago del municipio.

“Hay que aclarar que el presidente municipal o la presidenta en este caso en turno es quien preside el consejo y a ella le corresponde conducir y convocar estas sesiones. Sin embargo, si no se convoca no quiere decir que el consejo no esté trabajando, lo mismo pasa con Jumapam, tenemos sesiones de consejo, pero aunque no se convoque, se está trabajando en la información”, subrayó.

Agregó que hay una oficina con cuatro personas que reciben sueldo y que hacen funcionar al Consejo Municipal de Seguridad Pública y que obviamente a raíz de las circunstancias que están pasando de inseguridad es muy delicado exponer las propuestas de estrategias que se presentan porque requieren de discreción.

“Son temas que deben ser tratados con mucha discreción por la inseguridad, esta ofensiva entre las facciones del narcotráfico. Tenemos que hacer un trabajo diario, obviamente discreto, y esto ha venido haciendo el Consejo Municipal de Seguridad participando en las mesas de seguridad y diseñando esquemas para revertir el problema”, insistió.

En cuanto al presupuesto desde que rindieron protesta, tanto Eduardo Dávalos como Secretario Ejecutivo, que sí recibe sueldo, y Rojas Velarde como coordinador general honorífico, dijo que son revisados periódicamente por la Auditoría Superior del Estado al tratarse de recursos públicos.

Detalló que el presupuesto anual es de un millón 100 mil 500 pesos y el presupuesto autorizado mensual es de 91 mil 708 pesos con 33 centavos.

De los cuales, desmenuzó que 79 mil 721 pesos con 16 centavos son ejercidos en Gastos Fijos mensual 2025, 65 mil 685 pesos 16 centavos va a la nómina mensual de 4 personas (Los Sueldos incluyen ISR); 5 mil 800 pesos de Honorarios contables; 8 mil 236 pesos en Auditoría externa en 2024.

Pero, agregó que en esos montos falta considerar:

- Aguinaldos, que de acuerdo al contrato colectivo de trabajo del Ayuntamiento establece 59 días de salario vigente antes del 15 de diciembre.

- Papelería, materiales y suministros para oficina.

- Pago de internet.

- Viáticos de traslados a Culiacán para entrega de documentación, para reuniones con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública o con el Consejo Estatal de Seguridad, además de reuniones con organismos internacionales de Naciones Unidos contra droga y delitos en la Ciudad de México.

Y se heredaron deudas en pago de impuestos del anterior Consejo Municipal.

En cuanto al proyecto Contac Center de Atención ciudadana para recibir reportes por malos tratos de personal de seguridad pública, expuso que no han puesto en marcha por en el tiempo que se propuso quedó rebasado por la delincuencia que se desató de septiembre de 2024 a la fecha y porque se requerirá de más recursos mensual extra para el equipamiento de agentes disponibles, telefonía digital de 3 canales, Whatsapp bousinees API para recibir fotos, videos, audios y geolocalización.

Así que por último, dijo que si no ha sesionado ninguna ocasión ha sido porque es la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez quien puede convocar al Consejo ciudadano de Seguridad de Mazatlán.