$!Genera alarma contaminación del Arroyo Jabalines entre vecinos

Una fuerte contaminación es la que presenta el Arroyo Jabalines a la altura del cruce entre la avenida Manuel Clouthier y Avenida del Sol de Mazatlán, situación que ha generado preocupación entre vecinos de la zona debido a los malos olores y el riesgo sanitario que representa. Es en el tramo que colinda con las colonias La Foresta y Bugambilias donde el cauce del arroyo muestra una visible acumulación de residuos sólidos de todo tipo, así como la presencia de aguas residuales, lo que ha provocado que el cuerpo de agua adquiera una coloración verde grisácea, además de desprender olores desagradables que se intensifican durante el día.

Esta condición no solamente afecta la imagen urbana del puerto, sino que además impacta directamente en la calidad de vida de quienes transitan por el lugar o residen en el área. Habitantes del sector han manifestado su inconformidad ante esta situación, al considerar que se trata de una zona de alto flujo de personas, particularmente niños, jóvenes y adultos mayores, los cuales acuden de manera regular a los espacios deportivos y áreas de recreación cercanas. Los vecinos señalan que la contaminación del arroyo representa un foco de infección potencial, por lo que solicitan una solución a fondo la cual atienda la problemática de manera integral. Por otro lado, la afectación no se limita únicamente a los habitantes del lugar, ya que también se observa un impacto negativo en la fauna del lugar, donde especies como tortugas y diversos tipos de aves conviven en el entorno y se ven expuestas a las condiciones insalubres del agua.