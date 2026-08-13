Genera confrontación en Cabildo solicitud de que Jumapam explique falta de agua en algunas colonias de Mazatlán

Fuerte confrontación de posturas generó en Cabildo el punto de acuerdo para que la Jumapam explique la falta de agua potable en algunas colonias y la Isla de la Piedra y el rebosamiento del drenaje en diversas partes de la ciudad.

La Alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zabala, manifestó que el personal de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán sí trabaja para atender esta problemática e invitó a las y los regidores a acudir a las instalaciones de esa dependencia y dijo que la red hidrosanitaria ya está anciana.

Fue la Regidora morenista, Fabiola Torres Torres, quien manifestó que no se puede minimizar que las colonias de Mazatlán están enfrentando problemas de agua potable.

“Lo ocurrido ayer en la Isla de la Piedra donde vecinos tuvieron que salir a manifestarse y bloquear vialidades para exigir el servicio debe ser una llamada de atención para todos nosotros, entiendo que existen problemas de infraestructura, de presión, de crecimiento de la demanda y situaciones técnicas que deben atenderse”, agregó Torres Torres.

“Pero una cosa es explicar el problema y otra es resolverlo, el agua potable no es un privilegio, es un servicio básico y un derecho que las familias necesitan todos los días, como Regidora mi responsabilidad es escuchar a los ciudadanos y ciudadanas y traer su voz a este pleno, por eso hago un llamado a la Jumapam para que se atienda esta situación con carácter de urgente y se nos informe con claridad cuáles son las colonias afectadas”.

Además, agregó, se debe informar cuál es la causa específica del desabasto en cada zona, qué acciones inmediatas se están realizando, cuándo se normalizará el servicio y sobre todo cuál es la solución de fondo para que esto no vuelva a ocurrir, pues no se puede esperar a que los ciudadanos tengan que bloquear una calle o tomar una oficina para que sean escuchados.

En la sesión ordinaria de Cabildo de este jueves la Alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala, dijo que le gustaría invitar a todos los regidores y regidoras a ir a la Jumapam y platiquen con la gente de dicha paramunicipal para que sepan realmente cuál es el problema, además de invitarlos a ver todas las acciones de reparaciones de los cárcamos y se den cuenta de toda la infraestructura que se tiene en Mazatlán.

“Porque sí es muy fácil venir y decir aquí cosas, pero el detalle es que tenemos que ir físicamente a todos los lugares donde Jumapam tiene sus instalaciones y de las cuales estas instalaciones nos dan agua a todo Mazatlán, yo los invito a todos para que vayan y se den cuenta de cómo trabaja Jumapam y si ustedes tienen, como dice la Regidora Fabiola, alguna solicitud la hagan inmediatamente con el gerente de Jumapam para que él los tome en cuenta y los programe en todo lo que es la cuestión de las reparaciones de obra”, continuó Osuna Zavala.

“Porque sí es muy importante eso, que estemos conscientes de las realidades que tenemos en Mazatlán, no nada más traer y decir tal colonia tiene este problema, hay que ir a la colonia, hay que ver cuál es el problema real, porque muchas veces no es cierto, si hemos comprobado eso que hay derrames o nos avisan de cosas y son falsas alarmas ...es cierto, tenemos deficiencias porque tenemos una red ya vieja, está anciana, tenemos que actualizarla, la hemos estado actualizando”.

Por su parte la Regidora y presidenta del Partido Revolucionario Institucional en Mazatlán, Maribel Chollet Morán, expresó que lo último que le hubiera gustado escuchar antes de su posicionamiento era que la Alcaldesa hiciera los comentarios que realizó, ya que a ella le parecieron totalmente fuera de lugar.

“Porque ustedes viven tan anclados al pasado que se les olvida hacerse responsables de su presente y no quiero repetir las expresiones que usted acaba de utilizar, pero si al día de hoy el gerente de la Jumapam, quien por cierto no es de Sinaloa, no es de Mazatlán, no conoce las venas de la ciudad, y todo el equipo que lo acompaña, sino tienen la capacidad para resolver, gestionar y brindar el servicio que los mazatlecos merecemos que renuncie”, recalcó Chollet Morán.

“Que renuncien todos, pero lo que no podemos permitir es un argumento estéril que nos diga usted que vayamos a Jumapam, quiere usted que yo le muestre cuántos oficios todos los días mando a Jumapam, quiere usted que le demuestre que todos los días estoy en territorio atendiendo denuncias ciudadanas, antier estuve en la colonia Montuosa, yo no invento Presidenta, yo tengo palabra completa”.

Recalcó que la gente literalmente así como le baja a la palanca de su WC, así tienen dentro de sus casas y en la calle el drenaje rebosado y el argumento siempre es el mismo que no hay recursos, los cuales nunca van a ser suficientes, por eso se requiere gestionar apoyos ante los gobiernos estatal y federal para ello, entre otros puntos.

Otros regidores como Jesser Yael Martínez Sotero, también manifestaron la postura de que sí se está trabajando para atender las demandas de agua potable y drenaje.

Otros más manifestaron que ante la crisis de seguridad y la falta de servicios públicos Mazatlán se encuentra en una crisis y falta de gobernabilidad, al igual que el resto de los municipios de Sinaloa.