$!Genera congestionamiento vehicular cierre de tramo de Avenida Insurgentes por obras en colector sanitario

MAZATLÁN._ El cierre a la circulación vehicular de un tramo de la Avenida Insurgentes por obras de rehabilitación del colector sanitario entre las colonias Toledo Corro y Rubén Jaramillo a partir del pasado lunes, genera fuerte congestionamiento vial en la zona, principalmente en horas pico.

Dicho problema se vio la mañana de este martes, principalmente entre las avenidas Insurgentes y Juan Pablo II, ya que los semáforos están en intermitente y a falta de personal de la Policía de Tránsito Municipal que regule el paso vehicular, los conductores batallan para cruzar, pues están a expensas de que algún otro tripulante les ceda el paso.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó el 15 del presente mes en un comunicado de prensa que debido a los avances en los trabajos del colector sanitario entre las colonias en mención, a partir de la mañana de ese día el cierre de circulación se extendió sobre la Avenida Insurgentes con sentido al oriente.