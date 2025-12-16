$!Genera congestionamiento vehicular cierre de tramo de Avenida Insurgentes por obras en colector sanitario

MAZATLÁN._ El cierre a la circulación vehicular de un tramo de la Avenida Insurgentes por obras de rehabilitación del colector sanitario entre las colonias Toledo Corro y Rubén Jaramillo a partir del pasado lunes, genera fuerte congestionamiento vial en la zona, principalmente en horas pico.
Dicho problema se vio la mañana de este martes, principalmente entre las avenidas Insurgentes y Juan Pablo II, ya que los semáforos están en intermitente y a falta de personal de la Policía de Tránsito Municipal que regule el paso vehicular, los conductores batallan para cruzar, pues están a expensas de que algún otro tripulante les ceda el paso.
La Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó el 15 del presente mes en un comunicado de prensa que debido a los avances en los trabajos del colector sanitario entre las colonias en mención, a partir de la mañana de ese día el cierre de circulación se extendió sobre la Avenida Insurgentes con sentido al oriente.
El área de trabajo abarca el carril de la Avenida Insurgentes, con dirección al oriente, así como el sentido al norte de la Avenida Juan Pablo II.
“Además, el corte vial se ampliará a la calle Estero, frente al Acceso a la Escuela Secundaria Técnica 5”, dijo el Subdirector de la corporación vial en el comunicado.
Por eso hizo un llamado a la población que transita por la zona a conducir con precaución y paciencia, a fin de evitar percances.
Como ruta alterna a los automovilistas particulares se recomienda utilizar la Avenida Internacional entre las colonias Rubén Jaramillo y Antonio Toledo Corro.
Mientras que para las rutas del transporte urbano que circulen con sentido al oriente podrán utilizar la Avenida Río Grijalva, continuando por la Avenida Juan Pablo II y posteriormente continuar por la Avenida Internacional con dirección a la Colonia Benito Juárez.
El sentido al poniente de la Avenida Insurgentes se encuentra abierto a la circulación vehicular.
El cierre a la circulación vehicular de la Avenida Insurgentes se realiza de la calle Estero hasta la glorieta del cruce con la Avenida Juan Pablo II; que es donde más se presenta el congestionamiento vial en horas de entrada y salida a escuelas y trabajos, por falta de personal de tránsito en ese lugar.