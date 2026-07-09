Genera el maltrato animal hasta 30 denuncias semanales en Mazatlán

Son entre 20 y 30 las denuncias que de manera semanal recibe la Dirección de Ecología y Medio Ambiente de Mazatlán, relacionadas con presuntos casos de maltrato animal, donde cada reporte se atiende mediante un proceso de inspección y seguimiento.

Erika García Campos, directora de Ecología, señaló que dichos procesos de seguimiento e inspección se realizan con el afán de garantizar el bienestar de las mascotas y animales involucrados.

Destacó que, aunque en ocasiones existe la percepción de que las autoridades no actúan ante denuncias difundidas en redes sociales, cada caso debe seguir un procedimiento establecido que incluye tanto visitas de verificación como el diálogo con los propietarios de los animales.

“Todos los casos que nos llegan los atendemos. A veces no podemos acudir exactamente en el momento en que se presenta la denuncia porque también tenemos una carga importante de reportes, pero todos reciben seguimiento”, declaró.

Detalló que la prioridad de la dependencia es lograr que los propietarios corrijan las condiciones en las que mantienen a sus mascotas, por lo que inicialmente se busca la conciliación y la sensibilización antes de aplicar otras medidas.

Además, señaló que durante las inspecciones, personal de Ecología verifica que los animales cuenten con alimentación, agua, sombra y espacios adecuados para su resguardo, además de promover que reciban atención veterinaria cuando sea necesaria.

“Lo que buscamos es que los animales estén en un lugar limpio, que tengan comida, agua y condiciones dignas. También damos seguimiento para verificar que los compromisos asumidos por los dueños realmente se cumplan”, expresó.

García Campos señaló que uno de los principales retos es la falta de espacios para resguardar animales retirados de sus hogares, por lo que la estrategia se enfoca en fomentar la responsabilidad de los propietarios y mejorar las condiciones de vida de perros y gatos dentro de sus propios entornos.

Como parte de las acciones para atender la problemática de los animales en situación de calle, la funcionaria destacó los resultados obtenidos a través de las campañas de esterilización impulsadas por el municipio.

En este sentido, mencionó que están cerca de alcanzar las 10 mil esterilizaciones realizadas, cifra que calificó como un esfuerzo significativo para reducir la reproducción descontrolada de perros y gatos.

“Es una labor muy importante porque ayuda a disminuir el abandono y la sobrepoblación de animales en las calles”, comentó.

Señaló que muchas veces los problemas de fauna callejera tienen origen en la falta de responsabilidad de algunos propietarios, quienes permiten la reproducción de sus mascotas y posteriormente abandonan a las crías.

Ante ello, reiteró el llamado a la ciudadanía a esterilizar a sus animales de compañía y asumir plenamente su cuidado, al considerar que esta medida representa una de las herramientas más efectivas para combatir el abandono y mejorar el bienestar animal en el municipio.

García Campos señaló que, en casos donde se detecten condiciones graves de maltrato y los propietarios incumplan las recomendaciones emitidas por la autoridad, se pueden aplicar medidas más estrictas para proteger a los animales afectados, aunque señaló que la mayoría de los casos logra resolverse mediante el seguimiento y la colaboración de los dueños.