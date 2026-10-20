$!Genera fuerte congestionamiento vehicular retén militar en Avenida Ejército Mexicano, en Mazatlán

Un fuerte congestionamiento vehicular se registró este martes en la Avenida Ejército Mexicano por la instalación de un retén de elementos del Ejército Mexicano en el cruce con la Avenida Río Piaxtla.
Fue desde cerca de las 11:00 horas cuando los elementos castrenses instalaron el retén en el sentido al norte, dejando nada más un carril a la circulación vehicular.
Por ello poco a poco se fueron formando largas filas de unidades tanto del servicio público como particular y hasta de corporaciones policiales esperando su turno para pasar.
La espera en una hora pico de tránsito vehicular desesperó a varios conductores que hacían sonar el claxon de sus unidades para que se agilizara la circulación mientras otros conductores tomaban como rutas alternas las calles de colonias y fraccionamientos como Lomas de Mazatlán, Campo Bello y Palos Prietos.
Fue poco después de las 13:15 horas cuando el retén fue retirado y comenzó a fluir la circulación donde por momentos las filas de vehículos fueron de más de 300 metros.
Este tipo de retenes se instalan en las principales avenidas de Mazatlán como parte de las acciones para contrarrestar la violencia que se ha recrudecido de julio a la fecha en este municipio