$!Genera fuerte congestionamiento vehicular retén militar en Avenida Ejército Mexicano, en Mazatlán

Un fuerte congestionamiento vehicular se registró este martes en la Avenida Ejército Mexicano por la instalación de un retén de elementos del Ejército Mexicano en el cruce con la Avenida Río Piaxtla.

Fue desde cerca de las 11:00 horas cuando los elementos castrenses instalaron el retén en el sentido al norte, dejando nada más un carril a la circulación vehicular.

Por ello poco a poco se fueron formando largas filas de unidades tanto del servicio público como particular y hasta de corporaciones policiales esperando su turno para pasar.