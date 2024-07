Al respecto el Alcalde Édgar González Zataráin manifestó que cuando el usuario tiene dos meses de adeudo por el servicio de agua potable y drenaje a la Jumapam se aplica una reducción de la presión del agua, pero que se convierte en corte si no hay suficiente presión para que el líquido suba al tinaco de la vivienda.

Esta nueva cantidad de 446 pesos incluye una multa de 217 pesos, que la Jumapam la describe como concepto de pago de cobranza y es del 94.7 por ciento adicional al adeudo de 229 pesos que tenía por los dos meses, lo que el usuario, que prefirió no hacer públicos sus generales, considera injusto.

De acuerdo con el recibo que mostró ante este diario, el adeudo que tenía por los dos meses para pagarse a más tardar el pasado 24 de junio era de 229 pesos, pero al no pagar en esa fecha, tan sólo dos días después, el 26 de ese mismo mes le notificaron que ya con la multa tenía que pagar en total 446 pesos.

“(Se aplica) reducción, reducción que se convierten en corte por qué, porque reducen demasiado y si no hay presión ya no sube el agua y convierte en una especie de corte, pero lo que está autorizado por ley son las reducciones, ellos lo aplican con Reglamento en mano, ahí viene el Reglamento, es una reducción, está prohibido cortarle, cuándo se hace ese tipo de cosas de corte, cuando ya el usuario está haciendo mal uso del agua, no tiene contrato, que hay muchos casos, sigue habiéndo muchísimos casos”, continuó González Zataráin.

“Hay muchísima gente conectada que no paga el agua, hablábamos de esa morosidad tan grande que tiene Jumapam y que obviamente si te pusieras a cortarle a todos le cortarías a más de la mitad de los mazatlecos porque tienes al 52 por ciento de morosos, imagínate ponerte a cortar a todo mundo pues la mitad de la ciudad se quedaría sin servicio, sin agua, entonces sí hay algunos casos que son muy reincidentes, que son a veces denunciados por los propios ciudadanos”.

Añadió que hay sectores donde dicen los ciudadanos que no se les hace justo que ellos paguen, pero que la vecina de enfrente esté tirando el agua todo el día y ni siquiera pague, ni siquiera tenga contrato.