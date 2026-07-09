$!Genera lluvias apagones en al menos seis colonias en Mazatlán y crecida de arroyo rumbo a Miravalles: Protección Civil

Reportes de apagones en al menos seis colonias y la fuerte crecida de un arroyo rumbo al poblado de Miravalles han dejado las lluvias con actividad eléctrica en Mazatlán generadas por un canal de baja presión en el Océano Pacífico, de acuerdo con el Coordinador Municipal de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado. Agregó que se pronostica que las precipitaciones pluviales continuarán durante las próximas horas en este municipio. “Es un canal de baja presión que dejó bastante lluvia el día de ayer, que fueron unos encharcamientos aquí en el municipio, afortunadamente no hemos tenido afectaciones, únicamente un arroyo que tenemos para allá para el lado de Miravalles que creció bastante y que lo tenemos ahorita ahí tapado, que ya lo vamos a habilitar con maquinaria”, añadió en entrevista.

“Y de ahí en fuera no tenemos reportes salvo algunos apagones en algunas colonias, tuvimos el reporte de seis colonias que tuvieron apagones, ya se hizo el reporte a CFE (Comisión Federal de Electricidad) y está trabajando en el restablecimiento, anoche quedaron unas y hoy por la mañana quedan otras”. Agregó que para las siguientes horas el pronóstico que se tiene es que sigue generalizado el tema de lluvias pues se tiene un canal de baja presión en el Océano Pacífico que va estar arrojando algunos desprendimientos nubosos. “Es muy importante que estemos pendiente de los avisos del Sistema Meteorológico Nacional, así mismo de los boletines oficiales a través del Ayuntamiento y de Protección Civil”, continuó, pero dijo no tener a la mano la cantidad de lluvia que ha caído en las últimas horas en este municipio. El Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua pronosticó del martes al jueves lluvias fuertes a puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros o litros por metro cuadrado para Sinaloa y otras entidades del País.