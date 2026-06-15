General Alejandro Vargas González llega a la comandancia de la Tercera Región Militar en sustitución del General Ávila Alcocer

El General de División de Estado Mayor, Alejandro Vargas González, asumirá la Comandancia de la Tercera Región Militar, con sede en Mazatlán, en sustitución del también General de División de Estado Mayor, Héctor Ávila Alcocer.

El cambio de mando estaba programado para el martes 16 de junio, pero personal de la Tercera Región Militar, que comprende los estados de Sinaloa y Durango, dio a conocer la tarde de este lunes que dicho evento se pospuso para el jueves 18 del presente mes.

De acuerdo con su trayectoria, Vargas González es egresado del Heróico Colegio Militar en el arma de Artillería,

Ha sido comandante de la 11 Región Militar con sede en Guadalupe, Zacatecas y de la Séptima Región Militar con jurisdicción en Chiapas y Tabasco.

También se ha desempeñado como oficial subalterno en distintos regimientos, fue Oficial de Estado Mayor y Jefe de Sección de los Cuarteles Generales de la Cuarta, 34 y Décima Zonas Militares, así como Subjefe de Estado Mayor del Cuartel General de la Primera y Tercera Brigadas Blindadas, entre otros cargos.

El General Vargas González asumirá la Comandancia de la Tercera Región Militar en esta zona en que desde el 9 de septiembre del 2024 se registra una lucha entre las facciones de “Los “Chapitos y “Los Mayos” en el Cartel de Sinaloa que ha generado una fuerte crisis de seguridad en Sinaloa y Durango.